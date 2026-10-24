Se suma Congreso al gobierno estatal para atender afectaciones en la zona sur

octubre 23, 2026

• Acude el diputado Esteban Bautista Hernández a los municipios de Tatahuicapan de Juárez y Pajapan para entregar apoyos a las familias afectadas por el paso del Frente Frío 2.

Xalapa, Ver., 23 de octubre de 2026.- En solidaridad con las personas afectadas por el frente frío número 2 en la entidad veracruzana, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Esteban Bautista Hernández, se sumó a las tareas emprendidas por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y apoyó con despensas a las familias de la región de Tatahuicapan de Juárez y Pajapan.

El legislador, oriundo de esta región, externó que, como resultado de las recientes lluvias, cientos de comerciantes, prestadores de servicios y familias que se dedican a la pesca fueron perjudicadas en su economía, por lo que es necesario que el Poder Legislativo se sume al Gobierno Estatal en una sola causa, “ayudar a quien más lo necesita en estos momentos críticos”.

Acompañado por su equipo de colaboradores, el representante popular acudió a las localidades de Jicacal, Playa Linda, Peña Hermosa y Zapotitlán donde se realizó la entrega de alrededor de mil despensas.

Finalmente, el legislador Esteban Bautista refrendó su disposición de atender y escuchar las peticiones del sector comercial o pesquero que hayan sufrido pérdidas o daños en sus equipos de trabajo: “Vamos a dar la atención correspondiente y estaremos tocando puertas con las autoridades para evaluar los daños y ver la manera de apoyar a estas familias”.