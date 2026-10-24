Francia detecta el primer caso humano del virus Shamonda

octubre 23, 2026

Francia confirmó la primera infección humana por el virus Shamonda, un patógeno conocido por circular principalmente entre animales de granja. El caso se identificó en un paciente con inmunodepresión grave que recibía tratamiento por una enfermedad seria en Lyon y que falleció a principios de octubre.

Las autoridades sanitarias investigan cómo ocurrió el contagio y qué papel tuvo el virus en la muerte del paciente. Aunque el caso representa un hallazgo inédito, por ahora no se ha identificado un riesgo para la población general ni existen evidencias de transmisión entre personas.

¿Cómo se transmite el virus Shamonda y qué riesgos representa?

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y fue identificado por primera vez en Nigeria durante la década de 1960. Hasta este caso, se conocía por afectar principalmente al ganado bovino, aunque también se ha detectado en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

En los animales, la transmisión ocurre mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Entre los síntomas que puede provocar en el ganado se encuentran fiebre, diarrea, debilidad y disminución de la producción de leche. También se han reportado problemas reproductivos en animales infectados.

La principal hipótesis de las autoridades francesas es que el paciente contrajo el virus por la picadura de un insecto infectado en el este de Francia, una región donde se ha detectado su circulación entre animales. Sin embargo, las circunstancias exactas del contagio todavía no están confirmadas y continúan las investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas para esclarecer el caso.

El paciente tenía las defensas inmunitarias gravemente debilitadas debido a una enfermedad previa. Antes de su fallecimiento presentó complicaciones neurológicas que, según las autoridades francesas, probablemente estaban relacionadas con la infección. Aun así, se investiga en qué medida el virus contribuyó a su muerte.

La detección del patógeno en una persona ocurre después de que su presencia se identificara en animales de granja en Europa durante el verano de 2026. Desde entonces, se ha reportado en explotaciones ganaderas de distintos países europeos, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia y Suiza.

El caso fue comunicado a organismos internacionales de salud, incluido el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), que mantiene contacto con las autoridades francesas para evaluar sus posibles implicaciones sanitarias.