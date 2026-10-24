Señalan a Edson Álvarez por certificados falsos de vacunación

octubre 23, 2026

El futbolista mexicano Edson Álvarez, actual jugador del West Ham United, fue señalado por el productor audiovisual Juan José López Ordóñez por su presunta participación en una red que habría comercializado certificados falsos de vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia.

De acuerdo con el testimonio del productor, en la supuesta operación también habrían participado Jonathan Toache, exsuegro del futbolista, y una médica identificada como Diana Magaña. Los documentos se habrían vendido a personas que necesitaban acreditar su vacunación para viajar, aunque no se hubieran aplicado las dosis correspondientes.

Las acusaciones fueron difundidas mediante entrevistas y una conferencia de prensa. Sin embargo, hasta ahora, el empresario no ha presentado públicamente pruebas que permitan confirmar sus señalamientos.

Así habría operado la presunta red de certificados apócrifos

Según la versión de Juan José López Ordóñez, los involucrados habrían desarrollado una plataforma denominada “Resistencia”, mediante la cual supuestamente alteraban datos relacionados con las vacunas para generar certificados que aparentaban ser oficiales.

López Ordóñez afirmó que los documentos incluían sellos, firmas y códigos QR, además de información sobre el lote de la vacuna y el lugar donde supuestamente se había aplicado. De esta manera, quienes los adquirían podían presentar comprobantes de vacunación sin acudir a recibir las dosis.

El denunciante sostuvo que cada certificado tenía un precio aproximado de 500 dólares y aseguró que durante la pandemia se habrían emitido alrededor de 27 mil documentos. También señaló que entre los supuestos compradores había empresarios, deportistas y figuras del entretenimiento.

No obstante, estas cifras y la presunta participación de las personas mencionadas corresponden a las declaraciones del productor y no deben considerarse hechos comprobados.

También afirmó que el mediocampista habría utilizado uno de esos certificados para cumplir con los requisitos de viaje durante su etapa como jugador del Ajax de Ámsterdam y para acudir al Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, esa afirmación tampoco ha sido acreditada públicamente.