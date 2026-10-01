Nuevo Libro de AMLO llega en un momento muy necesario para México: Rocío Nahle

octubre 1, 2026

Redacción/Xalapa. Esta mañana, en entrevista con la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, comentó acerca de la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que la lectura de su libro «Pueblo» será un buen referente para entender los cambios políticos de México a lo largo de la historia, por lo que su lectura será algo interesante.

Además mencionó, que este libro cae en un muy buen momento, pues son tiempos en los que se debe defender la soberanía de México, especialmente tomando en cuenta los comentarios tan desatinados que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En otro tema, la Gobernadora comentó que se coordinó con la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, para reubicar a las personas que habitan zonas de riesgo en Xalapa, esto luego de que los temporales de lluvia dieran muestra de que hay zonas de alto riesgo en el municipio.

De igual modo, aprovechó para recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará de nueva cuenta el estado de Veracruz para inaugurar un puente de suma importancia para la conectividad del estado.