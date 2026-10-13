Descarta productor de Xalapa venta de cempasúchil proveniente de China

octubre 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La flor de cempasúchil que se comercializa en maceta en el parque Doña Falla, en Xalapa, no proviene de China, sino de semillas de variedades comerciales desarrolladas especialmente para este tipo de cultivo, aclaró el productor Manuel Ibarrola.

Ante las dudas sobre el origen de esta flor, explicó que las plantas que se venden en los viveros de la región se producen a partir de semillas comerciales, mientras que el cempasúchil destinado al corte suele corresponder a variedades tradicionales, cuya semilla es seleccionada por los propios agricultores.

“No, eso que viene de China es realmente una noticia que no tiene mucho sustento. Estas son variedades especiales para maceta, son cruzas que hacen casas comerciales de semilla”, señaló.

Explicó que las variedades para maceta se adquieren mediante proveedores de semillas y están diseñadas para producir plantas ornamentales, mientras que los productores de flor de corte suelen conservar y seleccionar sus propias semillas para las siguientes temporadas.

Señaló que en el parque Doña Falla y entre los productores de la región existe una importante oferta de cempasúchil para la temporada de Día de Muertos.

Estimó que la producción conjunta alcanza alrededor de 150 mil plantas en maceta, con precios que parten de los 20 pesos al mayoreo, en compras superiores a 100 piezas, y alrededor de 25 pesos al público, dependiendo del tamaño.

El productor señaló que los precios se han mantenido en niveles similares a los de los últimos tres años y confió en que las ventas aumenten conforme se acerque la celebración de Día de Muertos.

Asimismo, invitó a las familias a visitar el parque Doña Falla para adquirir flores y otros productos de temporada, así como apoyar a los productores locales puesto que del 16 al 18 de octubre se realizará la segunda edición de «Flor de Cempasúchil, Tradición y Cultura de Xalapa» con venta de flores, gastronomía, artesanías y productos para preparar los altares.