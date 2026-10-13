Preparan actividades religiosas por festividad de San Rafael Guízar y Valencia en Xalapa

octubre 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con celebraciones eucarísticas, jornadas de oración, rosarios y peregrinaciones, la Iglesia católica en Xalapa prepara las actividades con motivo de la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, cuyo aniversario de canonización se conmemora el 15 de octubre.

De acuerdo con el programa de la Catedral Metropolitana de Xalapa, las actividades iniciarán este jueves 15 de octubre con misas a las 7:00, 8:30, 12:00 y 18:00 horas.

El viernes 16 se realizará una jornada de oración ante el Santísimo Sacramento, de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el miércoles 21 se llevará a cabo una jornada de rezo del Rosario, en el mismo horario.

Del 16 al 22 de octubre continuarán las celebraciones eucarísticas a las 7:00, 8:30, 12:00 y 18:00 horas.

Uno de los actos principales será el jueves 22 de octubre, cuando se realizará la peregrinación del Decanato Xalapa Centro, que partirá de la parroquia de San José a las 20:00 horas. Posteriormente, a las 21:00 horas, se celebrará una misa presidida por el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong.

Para el viernes 23 de octubre están programadas misas a las 7:00, 8:30, 12:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 horas.

Las actividades continuarán durante la madrugada del sábado 24 de octubre con las tradicionales mañanitas a San Rafael Guízar, a las 00:00 horas. Ese día habrá celebraciones eucarísticas desde la 1:00 hasta las 19:00 horas, además de una procesión con la imagen del santo.

Las misas de las 8:30 y 12:00 horas serán presididas por el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong. También se recibirá a los participantes en la colocación de arcos florales durante la madrugada.

La Catedral Metropolitana informó que durante el día y la noche se espera la llegada de peregrinos de distintas comunidades, decanatos, grupos y asociaciones religiosas que acudirán a participar en las actividades en honor al santo.