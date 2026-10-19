Las Vigas de Ramírez se alista ante bajas temperaturas de invierno

octubre 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El municipio de Las Vigas de Ramírez se encuentra preparado para enfrentar el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, clima que año con año atrae a miles de visitantes provenientes del estado de Puebla, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y Xalapa.

Las autoridades locales confirmaron la activación del Consejo de Protección Civil Municipal, el cual se mantiene en sesión permanente para responder de manera inmediata a cualquier contingencia derivada de las masas de aire frío y los frentes fríos que impactan la región montañosa central.

Como parte de los protocolos preventivos, el ayuntamiento dispone de refugios temporales debidamente equipados con cobijas, colchonetas e infraestructura necesaria para brindar resguardo y atención médica oportuna a las familias vulnerables o a personas en situación de movilidad.

Para este periodo invernal, los pronósticos contemplan que el termómetro descienda a valores cercanos a los 0 °C, condición habitual en esta zona alta del estado donde históricamente se han documentado heladas severas e incluso caídas de nieve.

Respecto a las medidas de autocuidado en las comunidades de mayor altitud, los pobladores recurren de forma tradicional al uso de fogones artesanales a base de leña para mitigar el intenso frío.

Las autoridades resaltaron que, gracias a las campañas de concienciación y al evitar el uso de carbón en espacios cerrados, no se han registrado casos de intoxicación por monóxido de carbono ni emergencias graves relacionadas con el clima en la demarcación.