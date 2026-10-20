Continua suspensión de clases en 10 municipios en el sur de Veracruz

octubre 19, 2026

Xalapa, Ver., lunes 19 de octubre de 2026.- Como medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias del Frente Frío 2, el Gobierno del Estado determinó mantener la suspensión de clases este martes 20 de octubre en todos los niveles educativos de 10 municipios, a fin de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar de:

Agua Dulce Catemaco Coatzacoalcos Ixhuatlán del Sureste Las Choapas Moloacán Nanchital San Andrés Tuxtla Santiago Tuxtla Uxpanapa

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil.