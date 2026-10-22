Spotify pedirá código QR para usuarios del plan Familiar

octubre 21, 2026

La plataforma Spotify comenzó a implementar un método de verificación mediante códigos QR para comprobar que los integrantes de su plan Premium Familiar viven en el mismo domicilio que el administrador de la suscripción.

La medida busca reforzar las condiciones de uso de esta modalidad, que permite compartir los beneficios de una cuenta Premium entre varias personas que residen en una misma vivienda. Sin embargo, el procedimiento requiere que los usuarios coincidan físicamente para completar la comprobación.

Los integrantes que reciban la notificación tendrán siete días para realizar la verificación. De no completar el proceso, podrían perder los beneficios de Premium y enfrentar restricciones para incorporarse a otro plan Familiar o Dúo.

Así funciona la nueva verificación de Spotify

El procedimiento comienza cuando Spotify solicita a un integrante que confirme su domicilio. Para hacerlo mediante el código QR, el administrador debe abrir la aplicación móvil, ingresar a su perfil, seleccionar «Tu Premium» y después entrar en «Administrar», donde podrá mostrar el código.

El integrante que recibió la solicitud deberá escanearlo con la cámara de su teléfono. Ambas personas deben encontrarse en el mismo lugar para completar el proceso, que únicamente está disponible desde la aplicación móvil actualizada.

De acuerdo con las condiciones publicadas por Spotify, la verificación puede solicitarse cuando una persona se incorpora al plan, cuando el administrador cambia de domicilio o cuando la plataforma no consigue confirmar la dirección de alguno de sus miembros.

Quienes no completen la comprobación dentro del plazo de siete días perderán el acceso al plan Premium Familiar y pasarán a la modalidad gratuita, que incluye anuncios. Además, no podrán incorporarse a otro plan Familiar o Dúo durante 12 meses a partir del fallo de verificación.

La plataforma también establece que no realiza un seguimiento de la ubicación en tiempo real para este procedimiento, sino que solicita confirmar el domicilio en situaciones específicas.

Con este mecanismo, Spotify busca que las cuentas compartidas respeten las condiciones de su suscripción familiar. Por ahora, la solicitud de verificación se contempla para determinados integrantes, por lo que no significa que todos los usuarios del plan deban escanear un código QR de manera inmediata.