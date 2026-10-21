Por reparación de fuga, se limitará el suministro de agua: CMAS

octubre 20, 2026

Xalapa, Ver., 20 de octubre de 2026.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa informa que, debido a la reparación de una fuga en la línea principal de 24 pulgadas de la Planta Potabilizadora, se verá afectado el servicio del Macro Sector A en su segundo día de distribución, en las zonas abastecidas por los tanques Encanto, Francisco Villa, Ferrocarrilero y Margaritas.

Para atender esta situación, durante el día de hoy se fabricará una pieza especial, que será instalada en el punto de la fuga. Estos trabajos permitirán reanudar el paso del agua proveniente de las presas que abastecen la red a través de esta tubería.

El restablecimiento del suministro dependerá de la conclusión de la reparación y de la recuperación gradual de los niveles en los tanques y la red de distribución. La CMAS informará sobre los avances de los trabajos a través de sus canales oficiales de comunicación.

Se exhorta a la población hacer un uso responsable del agua y priorizar las necesidades esenciales.