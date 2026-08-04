Aplicará la CMAS el Programa de Tandeo durante agosto

agosto 3, 2026

Xalapa, Ver., 3 de agosto de 2026.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) exhortó a la población a hacer un uso racional del agua en esta temporada de estiaje, pues si bien es falso que diversas colonias de Xalapa vayan a estar tres semanas sin agua este mes, por la disminución en las fuentes de abasto, se tendrán dos días con suministro y tres no, de acuerdo con el Programa de Distribución Hidráulica conocido como tandeo.

Ante ello, el organismo operador recomendó a la ciudadanía hacer un uso eficiente y racional del líquido, así como ampliar los almacenajes internos en casas-habitación.

Con base en el Programa de Distribución Hidráulica de agosto, tanto las colonias ubicadas en el Macro Sector A, como B, tendrán dos días agua y tres no.

La CMAS da a conocer que actualmente se atraviesa por una temporada de canícula; sin embargo, este año las lluvias empezaron antes de lo previsto, por lo que las fuentes de abastecimiento no han disminuido como en otros años en la época de sequía, que normalmente es entre abril y mayo.

En ese sentido, se insta a consultar el Programa de Distribución Hidráulica en la página oficial de la CMAS: https://cmasxalapa.gob.mx/distribucion-hidraulica/