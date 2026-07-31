Vecinos de la colonia Buena Vista denuncian cobros excesivos de CMAS Xalapa

julio 31, 2026

Juan David Castilla

Habitantes de la colonia Buena Vista, en este municipio de Xalapa, externaron su inconformidad ante los cobros desmedidos que continúa aplicando la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, los cuales registran un incremento constante a pesar de las deficiencias operativas y la suspensión recurrente del suministro.

Los afectados argumentaron que el esquema de tandeos los deja sin el recurso hídrico hasta por cuatro días a la semana, situación que los obliga a realizar gastos extraordinarios en la compra de agua embotellada y servicios de pipas particulares para solventar sus actividades cotidianas.

Andrea «N», vecina del sector, expuso un incremento atípico en su facturación, la cual pasó de un promedio regular de 300 pesos a un saldo acumulado que actualmente alcanza los 45 mil pesos.

«Nosotros hemos tratado justamente de medir nuestra cantidad de agua, pero ahora que casi no tenemos servicio resulta que el cobro no baja. Debo 45 mil pesos, ya reporté y no he tenido respuesta. Cuando vas a quejarte, nunca pierden; te dicen que vendrá un inspector en horario hábil y si uno trabaja tiene que perder el día», detalló la usuaria.

Frente a las inconformidades contantes de la población, la Dirección General de la CMAS ha rechazado la aplicación de aumentos arbitrarios o injustificados.

La dependencia sostiene que los ajustes en las tarifas responden al factor de indexación mensual previsto en la Ley de Ingresos, así como a lecturas derivadas de fugas no detectadas o infraestructura en mal estado dentro de las propiedades.

Por su parte, los colonos exigieron a la administración del organismo operador transparentar los criterios de cobro aplicados al rubro de saneamiento y frenar las revisiones tarifarias a la alza en tanto no se regularice la distribución de agua potable en las colonias de la periferia.

Asimismo, solicitaron agilizar los trámites de aclaración y dictaminación técnica en campo para evitar afectaciones financieras a las familias xalapeñas durante el periodo de estiaje y tandeos.