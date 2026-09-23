Asegura CMAS que han cumplido puntualmente con deuda del organismo

Asegura CMAS que han cumplido puntualmente con deuda del organismo

septiembre 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, Eric Juárez Valladares, dio a conocer que el organismo mantiene un adeudo de alrededor de 88.5 millones de pesos con Banobras.

Lo anterior, luego de haber recibido al inicio de la actual administración un saldo pendiente cercano a los 101 millones de pesos.

El funcionario aclaró que la deuda no fue liquidada por completo durante la administración anterior, aunque reconoció que se realizó una reducción importante del monto acumulado.

«Yo celebro que la pasada administración haya saldado gran parte de la deuda, pero quedó un pendiente al llegar nosotros de 101 millones aproximadamente».

Dijo que no es una deuda impagable y dijo que han actuado con responsabilidad.

«Hemos hecho este año los pagos correspondientes a intereses y capital y hemos aportado alrededor de 18 millones a la fecha y tenemos pendientes poco más de 88 millones y medio», dijo.