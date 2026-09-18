IMSS-Bienestar asegura que CAE de Xalapa opera con normalidad tras fuga de agua

septiembre 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El IMSS-Bienestar informó que el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” opera con normalidad luego de una fuga de agua registrada en un consultorio del área de Ginecología.

La institución emitió una tarjeta informativa este jueves 17 de septiembre, después de que personal del hospital difundiera un video en redes sociales en el que denunció el deterioro de parte de la infraestructura. En la grabación se observa un plafón dañado y se señala que estuvo a punto de desprenderse sobre una paciente que se encontraba en atención; también se menciona que una doctora habría resultado alcanzada.

De acuerdo con el IMSS-Bienestar, la fuga de agua fue atendida de manera inmediata por el personal de mantenimiento, que realizó las acciones correspondientes para controlar la incidencia.

La institución señaló que mantiene las acciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad en las instalaciones, tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras.

Como parte de las acciones previstas para el hospital, el IMSS-Bienestar informó que se ha planteado una rehabilitación integral del CAE “Dr. Rafael Lucio”, que contempla la intervención de distintas áreas y servicios, entre ellas la rehabilitación de quirófanos y el incremento de su capacidad quirúrgica.

También informó que se estableció una mesa de trabajo con participación de todos los equipos del hospital para identificar áreas de atención, construir soluciones y dar seguimiento conjunto a su implementación y resolución.

El IMSS-Bienestar señaló que el CAE se encuentra en un proceso de fortalecimiento que contempla la rehabilitación de quirófanos y el incremento de su capacidad quirúrgica, con una visión a largo plazo para consolidarlo como un referente regional en cirugía.