UPAV reconoce rezago educativo y baja titulación en Veracruz

octubre 17, 2026

El diagnóstico institucional identifica abandono escolar, desigualdad territorial y falta de actualización docente; la universidad plantea corregir estas deficiencias hacia 2030

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) reconoce rezago educativo, abandono escolar, desigualdad en el acceso a los servicios educativos, limitada actualización docente y deficiencias en la digitalización de sus procesos administrativos.

Estos problemas están documentados en el Programa Institucional 2025-2030 de la universidad, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el viernes 16 de octubre de 2026. De acuerdo con el diagnóstico, las deficiencias afectan la permanencia de los estudiantes, la conclusión de sus estudios y la obtención oportuna de títulos.

Uno de los indicadores que la institución busca mejorar es la titulación en educación superior, que tiene como referencia un nivel de 19 por ciento. La meta para 2030 es elevarlo a 26 por ciento.

El 30% no concluye el bachillerato y sólo 19 de cada 100 egresados se titulan en la UPAV

El diagnóstico de la UPAV establece que la eficiencia terminal en educación media superior fue de 70.3 por ciento en 2024. Esto significa que, de una base de 24 mil 495 estudiantes, egresaron 17 mil 226; es decir, alrededor de tres de cada 10 no concluyeron sus estudios en el periodo medido.

La universidad se propone elevar la eficiencia terminal a 77 por ciento para 2030. En educación superior, el indicador de egreso se ubicó en 87.7 por ciento y la meta es aumentar a 97 por ciento.

Sin embargo, uno de los rezagos más marcados está en la titulación. En 2024, la UPAV registró mil 551 titulados de un total de 8 mil 170 egresados, equivalente a 19 por ciento. En términos prácticos, sólo 19 de cada 100 egresados obtuvieron su título, de acuerdo con el indicador institucional. La meta para 2030 es elevar la proporción a 26 por ciento, con 2 mil 124 titulaciones.

El programa también plantea reducir en 15 por ciento la desafiliación escolar, es decir, la desvinculación de los estudiantes con la institución. No obstante, el documento no precisa en ese apartado cuántos alumnos se encuentran en esa situación.

Reconoce desigualdad territorial y necesidades de formación docente

El diagnóstico señala que las condiciones geográficas y la dispersión de las comunidades dificultan el acceso a los servicios educativos, particularmente en localidades alejadas. Por ello, la institución propone mantener y ampliar su cobertura, con atención prioritaria a municipios y comunidades con altos niveles de marginación.

Otro de los aspectos identificados es la necesidad de fortalecer la actualización y profesionalización de los docentes para responder a las condiciones de enseñanza en contextos rurales y a las distintas modalidades educativas.

Como parte de sus objetivos, la UPAV se propone garantizar la formación continua del 100 por ciento de su personal docente durante el periodo 2025-2030.

Trámites administrativos y recursos tecnológicos, entre los pendientes

La universidad también reconoce una digitalización insuficiente de sus procesos administrativos. Entre las acciones previstas están sistematizar trámites académicos y administrativos, avanzar hacia la emisión de títulos electrónicos y utilizar plataformas tecnológicas para mejorar la gestión y el acompañamiento educativo.

El programa identifica, además, necesidades relacionadas con conectividad, recursos digitales e infraestructura tecnológica, así como la importancia de fortalecer la vinculación con los sectores productivos y sociales.

Para atender estos puntos, la institución plantea optimizar su gestión mediante indicadores de desempeño, evaluación continua y mecanismos de transparencia.

La UPAV plantea cambios hacia 2030

El Programa Institucional 2025-2030 establece cuatro líneas estratégicas: fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje; mejorar la eficiencia terminal y la titulación; ampliar la cobertura educativa, y modernizar la gestión institucional.

La universidad reporta en el documento una matrícula de 60 mil 50 estudiantes y presencia educativa en 160 municipios durante 2025.

La UPAV fue creada en 2011, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, como un organismo público descentralizado. En enero de 2026, el gobierno estatal anunció cambios en su operación para asumir directamente la contratación y el pago del personal, además de modificar el esquema de cobro de cuotas por el uso de instalaciones educativas.