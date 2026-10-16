Lluvias torrenciales y evento de «Norte» en Veracruz

octubre 16, 2026

Redacción/Xalapa.- Para este viernes se pronostican lluvias puntuales torrenciales en el norte de Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas, así como un evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la región del Golfo de México.

Las precipitaciones podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad, principalmente en las zonas de mayor intensidad de lluvia.

Asimismo, se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas veracruzanas, con condiciones que podrían intensificarse durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

En cuanto a las temperaturas, durante la mañana se espera ambiente templado y fresco en zonas serranas, mientras que por la tarde predominará un ambiente cálido a caluroso.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos, áreas susceptibles a deslaves y regiones costeras.