Carrera Panamericana proyecta a Veracruz ante el mundo: Igor Rojí

octubre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.La Carrera Panamericana representa una oportunidad para proyectar a Veracruz a nivel internacional, a través de la participación de pilotos de 12 países y la difusión que realizan en sus redes sociales sobre los lugares que recorren, destacó el secretario de Turismo estatal, Igor Rojí López.



En entrevista, el funcionario resaltó el ambiente festivo que se vivió durante el ingreso de la competencia a territorio veracruzano el pasado 16 de octubre, cuando los participantes arribaron por el sur del estado, en la zona de Agua Dulce y Coatzacoalcos, hasta llegar a la Macroplaza de Veracruz puerto.



Señaló que la entidad cuenta con una importante afición al automovilismo, lo que quedó demostrado con la presencia de numerosas personas que acudieron a observar los vehículos, incluso acompañadas de sus familias.



“Hay muchísima afición por el automovilismo y creo que ayer, cuando entró al estado de Veracruz por el sur, se vio ese ambiente festivo. Ayer fue un día de fiesta”, expresó.



Rojí López explicó que la presencia de competidores extranjeros permite que la imagen de Veracruz llegue a distintas partes del mundo, debido a que los pilotos comparten en sus plataformas digitales sus experiencias y los sitios por los que transita la carrera.



Detalló que entre los países representados se encuentran República Checa, Estados Unidos, Argentina, Francia y España, entre otros, cuyos participantes contribuyen a dar visibilidad internacional a los destinos veracruzanos.



El secretario de Turismo recordó que la Carrera Panamericana es una competencia emblemática del automovilismo, cuya historia comenzó en 1950 y que fue retomada en 1988. Con 39 ediciones, se mantiene como uno de los eventos de mayor relevancia en su tipo.



En cuanto a la participación, informó que la carrera reúne a 72 vehículos distribuidos en 12 categorías, con unidades de distintas épocas, desde automóviles clásicos hasta modelos más recientes.