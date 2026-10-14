Se registra sismo con epicentro en Veracruz

octubre 14, 2026

Redacción/Xalapa. Un movimiento telúrico se registró en el estado de Veracruz, de acuerdo con reportes preliminares.

Hasta el momento, es importante esperar la información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN) para confirmar la magnitud, la ubicación exacta del epicentro y la profundidad del movimiento.

De acuerdo con los reportes difundidos este miércoles 14 de octubre de 2026, el sismo tuvo una magnitud de 4.0, con epicentro a 44 kilómetros al sur de Sayula de Alemán.

El movimiento ocurrió a las 05:39 horas y tuvo una profundidad de 135.5 kilómetros, según los datos atribuidos al SSN.

Hasta el momento, no se han confirmado daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia del temblor.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil ante cualquier actualización.