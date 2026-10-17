Abren compuertas de presa en Puebla; alertan por crecida de ríos en Veracruz

octubre 17, 2026

Rocío Nahle confirmó la maniobra en la presa La Soledad; hay refugios activos en Ilamatlán y Zontecomatlán, además de vigilancia en ríos de Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La apertura de las compuertas de la presa La Soledad, en Puebla, podría incrementar los niveles de los ríos en el norte de Veracruz, por lo que las autoridades mantienen el alertamiento en las comunidades asentadas en sus márgenes, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En entrevista, la mandataria confirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó sobre la maniobra en la presa, cuyo desfogue llega al río Apulco, en la cuenca del río Tecolutla.

“Conagua acaba de notificar que hay una operación de apertura en la presa La Soledad. En esta presa, el agua fluye hacia el río Tecolutla, que va bajando hacia los municipios de Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla. Se espera un incremento moderado, pero se mantiene el alertamiento en localidades donde pasa el río”.

Nahle pidió a la población que vive cerca de los afluentes mantenerse atenta a los avisos oficiales y trasladarse a los refugios temporales en caso de encontrarse en una zona de riesgo.

En la zona de la Huasteca, particularmente en Ilamatlán y Zontecomatlán, se mantiene el monitoreo de los ríos. La gobernadora señaló que, en caso de que se reporte una crecida, las familias serán trasladadas a refugios temporales, habilitados con alimentos y enseres para su resguardo.

La gobernadora informó que en Álamo se activó el alertamiento durante la madrugada y alrededor de 30 personas acudieron a un refugio temporal. En Papantla, agregó, se reportaron cuatro localidades afectadas y algunas viviendas con daños.

“Lo más importante es que estemos atentos, tenemos refugios temporales que ya se indicaron previamente para todas las personas que estén en cierta zona de riesgo que acudan ahí mientras pasa el temporal o este frente frío número 2. Lo más importante es guardar la seguridad de las personas”.

Ante las lluvias que continuarán este sábado y que podrían extenderse hacia las regiones centro y sur del estado durante domingo y lunes, Nahle señaló que las autoridades federales, estatales y municipales mantienen la coordinación para atender posibles afectaciones.

La mandataria también pidió a la población consultar los comunicados oficiales de Protección Civil y atender las indicaciones de las autoridades, particularmente en las comunidades cercanas a los ríos.