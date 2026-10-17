Poder Judicial habilitará inmueble en Nogales como archivo para expedientes de Orizaba

octubre 17, 2026

El espacio resguardará documentos de juzgados y áreas administrativas; comenzará a funcionar cuando lo determine el Órgano de Administración Judicial

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Poder Judicial de Veracruz habilitará un inmueble ubicado en el municipio de Nogales como archivo periférico para resguardar expedientes y documentos generados por los juzgados y las áreas administrativas del distrito judicial de Orizaba.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Órgano de Administración Judicial durante una sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial del Estado el viernes 16 de octubre.

El inmueble se localiza en el Parque Rafael Moreno, sobre la avenida Juárez número 353, esquina con avenida Ferrocarril, en la colonia Centro de Nogales.

De acuerdo con el documento, el espacio estará destinado a la recepción, guarda, custodia, conservación, orden y clasificación de expedientes y documentos judiciales y administrativos.

La medida responde a que el Archivo General del Poder Judicial, cuyas oficinas centrales se encuentran en Xalapa, tiene una capacidad de almacenamiento limitada. Además, el inmueble de Nogales quedó sin operación judicial ni administrativa después de que los juzgados que ocupaban ese espacio fueron trasladados a la nueva Ciudad Judicial de Orizaba.

El acuerdo establece que el archivo contará con el personal administrativo necesario, sujeto a la disponibilidad presupuestal asignada. Sin embargo, no precisa el monto de los recursos que se destinarán a su operación ni una fecha para su apertura.

El nuevo espacio comenzará a funcionar una vez que así lo determine el Órgano de Administración Judicial, según lo establecido en el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, con folio 1887-EX/26.