Lluvias torrenciales y evento de «Norte» en Veracruz

octubre 17, 2026

Para hoy, el frente frío núm. 2 recorrerá el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); puntuales intensas en Puebla (norte y sureste); puntuales muy fuertes en Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro); y puntuales fuertes en Querétaro (norte). La masa de aire polar asociada al frente, originará marcado descenso de temperatura en la mayor parte de México, además de evento de “Norte” intenso con rachas de 110 a 120 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. Una circulación ciclónica en altura sobre el noroeste de México, generará lluvias puntuales fuertes en Baja California (centro y sur), Baja California Sur y Sonora (oeste); y chubascos en Sinaloa. Por su parte, el huracán Trudy continuará su desplazamiento frente a las costas de Michoacán y Colima, generando lluvias puntuales torrenciales en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa); puntuales intensas en Guerrero (suroeste); y puntuales fuertes en Nayarit (sur). De igual forma, se prevén vientos intensos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Un canal de baja presión sobre el centro del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo de ambos océanos, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (sureste); chubascos en Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del huracán Trudy y del frente frío núm. 2.

Para mayor información del frente frío núm. 2 consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-sistemas-frontales-y-evento-de-norte-en-el-golfo-de-mexico

Para información del huracán Trudy en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacífico

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre de 2026:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste), Nayarit (sur) y Querétaro (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 17 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Nayarit (costa), Guerrero (costa este), Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 17 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 17 de octubre de 2026:

Evento de “Norte” de 75 a 85 km/h con rachas de 110 a 120 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz; además de Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Evento de “Norte” de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tabasco.

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Colima y Michoacán.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Guerrero.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos, así como en costas de Jalisco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura: costa de Veracruz.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Oaxaca (golfo de Tehuantepec).

Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Sinaloa y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío en la mayor parte de la región, y fresco en el suroeste del Estado de México. Durante la tarde, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California (centro y sur) y Baja California Sur, acompañadas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado en la mayor parte de la región, y fresco a frío en la sierra de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y fresco a templado en la sierra de Baja California. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California Sur. Oleaje 1.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; templado en la mayor parte de la región, y frío a fresco en zonas serranas y en el norte de Sonora. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, caluroso en el norte de Sinaloa, y templado en zonas serranas de Sonora, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Sonora (oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Intervalos de chubascos en Sinaloa. Viento de del oeste y noroeste 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Sonora y Sinaloa. Oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales torrenciales en Jalisco (costa y sur), Colima y Michoacán (sur y costa); y puntuales fuertes en Nayarit (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región y templado en zonas serranas. Viento de dirección variable de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en las costas de Colima y Michoacán; y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Nayarit y costas de Jalisco. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); y puntuales intensas en Guerrero (suroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, fresco en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y fresco a templado en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Evento de “Norte” de 75 a 85 km/h con rachas de 110 a 120 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); viento de 20 a 30 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Guerrero. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca (golfo de Tehuantepec), así como de 1.0 a 3.0 metros de altura en costas de Chiapas.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste, centro y sur), las cuales se acompañarán con descargas eléctricas; dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región y fresco a templado en zonas serranas. Evento de “Norte” de 75 a 85 km/h con rachas de 110 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz; y de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tabasco. Oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en las costas de Veracruz y de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro), mismas que podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (sureste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican intervalos de chubascos en Durango y Zacatecas; y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente frío en la mayor parte de la región, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas serranas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila.

Mesa Central: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales intensas en Puebla (norte y sureste); puntuales muy fuertes en Hidalgo (norte y este); y puntuales fuertes en Querétaro (norte), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén intervalos de chubascos en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente fresco. Viento del norte y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Querétaro, Puebla y Morelos; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Martínez de la Torre, Ver. 122.0; Santiago (La Boca), N.L. 101; Huejutla de Reyes, Hgo. 85.0; González (Tamesí), Tamps. 70.0; Xicotepec (Tlaxcalaltongo), Pue. 67.0; Matlapa, S.L.P. 59.0; Cancún, Q. Roo 58.0; y Tlalpan, Cd. de Méx. 21.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Empalme, Son. 37.6; Ciudad Constitución, B.C.S. 37.5; Choix, Choix. 36.8; Salina Cruz, Oax. y Tapachula, Chis. 35.6; Mérida, Yuc. 35.1 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 22.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. 8.2; Chihuahua, Chih. 9.0; Durango, Dgo. 9.8; Pachuca y Tulancingo, Hgo. 10.6; Toluca, Edo. de Méx. 10.9; Monclova, Coah. 11.0 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 11.4.