Siete estados tendrán fuerte lluvia este sábado por efectos de ‘Trudy’

octubre 17, 2026

Veracruz y Tamaulipas enfrentarán un evento de norte con rachas intensas por el frente frío número 2

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El frente frío número 2 y el huracán ‘Trudy’ provocarán este sábado 17 de octubre lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas regiones de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más severas se esperan en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves en zonas vulnerables.

El SMN informó que el frente frío recorrerá el litoral del golfo de México y, en combinación con una masa de aire polar, ocasionará un evento de norte con rachas de viento de entre 110 y 120 kilómetros por hora, además de oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Por su parte, el huracán ‘Trudy’ continuará frente a las costas de Michoacán y Colima, con lluvias intensas en el suroeste de Guerrero y precipitaciones fuertes en el sur de Nayarit. También se prevén rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Lluvias intensas en siete estados

De acuerdo con el pronóstico del organismo, las precipitaciones para este sábado se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros: costa y sur de Jalisco, Colima, sur y costa de Michoacán, sur de Veracruz, oeste, centro y sur de Tabasco, norte y este de Oaxaca, y norte de Chiapas.

Lluvias muy fuertes a intensas de 75 a 150 milímetros: norte y sureste de Puebla, así como suroeste de Guerrero.

Lluvias fuertes a muy fuertes de 50 a 75 milímetros: norte y este de Hidalgo, suroeste de Campeche, sur de Yucatán, y norte y centro de Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: centro y sur de Baja California, Baja California Sur, oeste de Sonora, sureste de San Luis Potosí, sur de Nayarit y norte de Querétaro.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes.

Vientos fuertes y oleaje de hasta cinco metros

Además de las precipitaciones, la interacción de los sistemas meteorológicos generará condiciones adversas en las zonas costeras del golfo de México y el Pacífico.

En Tamaulipas y Veracruz se esperan las rachas más intensas, de hasta 120 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero el oleaje podría alcanzar los cinco metros de altura.

Las lluvias intensas podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y afectaciones en caminos, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y del SMN, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones en las zonas costeras.

El organismo llamó a la población a seguir las actualizaciones oficiales ante la evolución de ambos sistemas y los posibles efectos de las precipitaciones, los vientos y el oleaje elevado en el territorio nacional.