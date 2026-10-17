‘Trudy’ ya es categoría 3

octubre 16, 2026

Junto al frente frío 2 también provocará fuertes lluvias, en especial en la huasteca, sur de Veracruz, Quintana Roo y la costa del Pacífico

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El huracán Trudy, con vientos de hasta 220 kilómetros por hora y rachas de 270, se acercará a las costas de Jalisco y Colima durante el fin de semana, mientras la interacción de su humedad con el frente frío número 2 provocará lluvias torrenciales en distintas regiones de México, incluida la Huasteca y el Golfo de México, advirtió Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El funcionario alertó que el fenómeno, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, podría intensificarse hasta categoría 4 antes de aproximarse al litoral del Pacífico.

Para la madrugada del domingo se prevé que se encuentre a unos 65 kilómetros de la costa, todavía como huracán mayor, con efectos importantes en los estados de Jalisco y Colima.

Explicó que la trayectoria aún puede modificarse, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, debido a que cualquier desplazamiento hacia el este o el oeste podría cambiar las condiciones meteorológicas y la intensidad de los efectos en tierra.

Los vientos, el oleaje elevado y las precipitaciones comenzarán a intensificarse desde el sábado, principalmente en la zona costera de Jalisco, Colima y Michoacán. Después, Trudy comenzaría a alejarse y perder fuerza entre lunes y martes.

Sin embargo, Vázquez subrayó que el riesgo no se limita al Pacífico. La interacción entre la humedad de Trudy y el aire frío asociado al frente número 2 favorecerá lluvias muy fuertes en el Golfo de México, por lo que pidió evitar que la atención se concentre exclusivamente en el huracán.

Para viernes, sábado y domingo se pronostican acumulados de entre 200 y 300 milímetros de lluvia en la Huasteca y en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Oaxaca y Guerrero también tendrán precipitaciones intensas, mientras que la Huasteca podría registrar lluvias torrenciales, particularmente en zonas serranas de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

El sábado se esperan lluvias intensas en la Huasteca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el sur de Veracruz y Tabasco. Para el domingo persistirán las precipitaciones en esas regiones, con acumulados torrenciales en Michoacán, Colima y Jalisco.

En Veracruz, además, se prevén rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. También se mantiene la vigilancia en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y parte de Yucatán, donde las lluvias pueden ocasionar inundaciones.

En Baja California Sur, la tormenta tropical Simon continuará generando precipitaciones, mientras se esperan descensos de temperatura.

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales coordinan acciones de prevención mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, para alertar a las comunidades vulnerables y facilitar el traslado a refugios cuando sea necesario.

Vázquez recomendó no intentar cruzar ríos, arroyos ni corrientes de agua que aumenten de nivel, debido al peligro de las crecidas repentinas, especialmente en la costa del Pacífico, donde la cercanía entre las montañas y el litoral favorece que el agua descienda rápidamente.

También pidió a quienes viven cerca de ríos o en zonas costeras seguir las indicaciones de Protección Civil y consultar los reportes del SMN.

En paralelo, el gobierno federal anunció apoyo para Baja California, donde alrededor de mil 500 viviendas resultaron afectadas por tormentas recientes en Ensenada y San Quintín.

La Secretaría de Bienestar acudirá a la entidad para coordinar la atención a las familias damnificadas.

Las autoridades insistieron en que el fin de semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país, por lo que llamaron a mantener la prevención, atender los avisos oficiales y no ponerse en riesgo ante las inundaciones, los vientos y el oleaje.