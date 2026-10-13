Sheinbaum anuncia nuevo modelo penitenciario para Veracruz

octubre 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales en los próximos años, como parte de una estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles. Veracruz está entre las entidades mencionadas por la mandataria, junto con Estado de México, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Chiapas.

“Por otro lado, tomamos la decisión en las reuniones del gabinete de seguridad. Imagínese, se han detenido 70000 personas desde que llegamos al gobierno. Obviamente, pues, esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios, y no podemos permitir la sobrepoblación”.

Sheinbaum explicó que la decisión responde a la necesidad de atender la sobrepoblación por razones de derechos humanos y seguridad en los centros penitenciarios estatales.

“1º, por derechos humanos, que hay personas que creen que las personas detenidas no tienen derechos, y siempre hay que respetar los derechos humanos de todas las personas. Y 2º, también por seguridad, porque la sobrepoblación, pues, también genera problemas si tenemos el mismo número de custodios en los centros penitenciarios estatales”.

La presidenta señaló que el Gobierno federal apoyará a las entidades en la construcción de nuevos centros penitenciarios, con un modelo que permita a las personas privadas de la libertad acceder al trabajo, contar con espacios para hacer ejercicio y tener escuelas.

“Entonces, un modelo nuevo de centro penitenciario, y son 6 los que vamos a construir en los próximos años”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los seis centros penitenciarios tendrán una capacidad total proyectada de 18 mil 480 espacios y se construirán en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

De acuerdo con el secretario, las instalaciones contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, además de módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad según su perfil y nivel de riesgo.

El nuevo modelo también contempla espacios destinados a la educación, el trabajo, la capacitación laboral, los servicios de salud y las actividades deportivas.