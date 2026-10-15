Aumentan 7% denuncias por corrupción de menores en México; detectan focos rojos en Veracruz

octubre 15, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El delito de corrupción de menores registró un incremento anual del 7 % durante el mes de agosto de 2026 al contabilizarse 272 denuncias ante las fiscalías del país, cifra superior a los 255 casos aperturados en el mismo periodo de 2025 y que representa el pico mensual más elevado para dicho mes dentro de la serie estadística nacional iniciada en 2015.

De acuerdo con el informe de incidencia delictiva del fuero común, elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre enero y agosto de 2026 se han acumulado 2,342 carpetas de investigación por este ilícito a nivel nacional.

La cifra se suma al histórico reciente de 2025, año que cerró con el máximo volumen anual reportado al registrar 3,199 indagatorias.

En el mapa de distribución territorial, las entidades de Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León concentran el 43 % del total nacional acumulado durante el presente sexenio. No obstante, en el estado de Veracruz las autoridades ministeriales y colectivos defensores de la infancia mantienen la alerta operativa ante el comportamiento de los delitos contra la libertad, la integridad y el desarrollo psicosexual de las niñas, niños y adolescentes en los centros urbanos más poblados.

Reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y monitoreos del Sesnsp ubican a municipios como Xalapa, Veracruz puerto, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan con la mayor incidencia concentrada en carpetas de investigación ligadas a la vulneración de los derechos de la infancia, abarcando desde la pederastia hasta la explotación y corrupción de personas menores de edad.

Frente a la tendencia nacional al alza, donde la tasa promedio del país se sitúa en 44 registros por millón de habitantes, organizaciones de la sociedad civil en la entidad veracruzana hicieron un llamado a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para fortalecer las brigadas de prevención del delito, agilizar las investigaciones en los juzgados especializados y garantizar entornos seguros para la población infantil tanto en espacios públicos como comunitarios.