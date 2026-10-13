Seguirán cierre de Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en Veracruz derivado de la reforma laboral

Seguirán cierre de Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en Veracruz derivado de la reforma laboral

octubre 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El cierre de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Tuxpan, Xalapa y Coatzacoalcos se concretará el próximo 31 de diciembre por mandato de ley, informó el titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez.

El funcionario estatal aseguró que la desaparición de estas juntas no afectarán el tratamiento de los expedientes que se manejan en ellos, toda vez que en coatzacoalcos y Xalapa los expedientes se repartirán entre las que quedan operando y en el caso de Tuxpan, los expedientes se van a Poza Rica.

“Es un mandato de ley, el año pasado cerramos tres, este año cerramos otras tres y la tendencia es el siguiente año hacer lo mismo. La transición de la reforma laboral de las juntas de conciliación a los centros de conciliación es un mandato de ley. Nadie lo había hecho, nadie se había atrevido, solo el gobierno de la ingeniera Rocío Nahle”.

Santiago Martínez rechazó que con esta desaparición se genere un retraso en la atención de expedientes laboral, toda vez en las juntas, al inicio de esta administración se encontró un rezago de 11 mil expedientes y actualmente se tienen 7 mil, algunos desde 2012.

En los Centros de Conciliación, por el contrario, se tiene el 86.6 de efectividad, es decir, de 10 casos 8.5 se resuelven y no llegan al juzgado laboral, menos demandas laborales.

“En este año tenemos casi mil 300 millones de pesos resueltos a favor de los trabajadores”, explicó.

Asimismo, aclaró que el cierre de las juntas no implica el despido de personal, pues los trabajadores serán reasignados a los Centros de Conciliación.

Actualmente, son ya 11 centros de conciliación los que están operando en la entidad veracruzana, con mayor carga de trabajo los de Xalapa y Boca del Río.

“Tenemos un comité que está revisando todas las juntas en todo el estado, checando todos los expedientes, cuáles son los rezagos para ir cumplimentando. Tenemos nueve juntas y entramos con 16”.

INGENIO SAN PEDRO

Por otra parte, el secretario de Trabajo señaló que, por instrucciones de la Gobernadora Rocío Nahle García, se está vigilando que los trabajadores del Ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada, tengan garantizados sus derechos laborales.

“Ya hubo reuniones en México, la empresa tomó conciencia, va a transferir los activos y se está creando el fideicomiso. Ayer el secretario de Agricultura, Rodrigo Calderón los reunió con CONAZUCAR para trazar la línea de la compra de la caña”.