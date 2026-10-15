Ana Miriam Ferráez coloca los derechos de la infancia en la agenda climática

octubre 15, 2026

La protección de la infancia frente a los efectos del cambio climático llegó al debate legislativo federal con la participación de la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien promovió un espacio de diálogo para analizar los riesgos ambientales que enfrenta este sector de la población. En coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el encuentro reunió distintas perspectivas sobre la necesidad de construir respuestas que consideren las necesidades y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el foro se abordaron las repercusiones de la crisis climática en aspectos fundamentales como la salud, la alimentación y el acceso al agua. Las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos representan desafíos que afectan de manera diferenciada a las comunidades, especialmente a aquellas que cuentan con menos recursos para enfrentar sus consecuencias. Frente a este escenario, se destacó la importancia de impulsar medidas públicas que integren la protección de la niñez en las estrategias de adaptación y sostenibilidad.

La discusión también recuperó experiencias de jóvenes de Chiapas, quienes expusieron problemas como la contaminación de cuerpos de agua, las afectaciones a la pesca y la quema de residuos. Estas aportaciones resaltaron la importancia de escuchar a las nuevas generaciones en la búsqueda de alternativas ambientales. El encuentro abrió así un espacio para reflexionar sobre el papel de las instituciones en la construcción de políticas que permitan a la infancia desarrollarse en entornos más seguros y resilientes.