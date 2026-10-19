Invertirá Naolinco más de un millón de pesos para recibir a 5 mil visitantes por Todos Santos

Invertirá Naolinco más de un millón de pesos para recibir a 5 mil visitantes por Todos Santos

octubre 19, 2026

Juan David CastillaXalapa. Con una inversión superior al millón de pesos en bacheo, rehabilitación de accesos viales y señalética, el municipio de Naolinco se encuentra preparado para recibir a cerca de 5 mil visitantes durante las festividades de Todos Santos y Día de Muertos, confirmó el presidente municipal, Narciso Reyes Aguilar.

En entrevista, el edil precisó que las acciones preventivas en infraestructura carretera iniciaron desde hace meses con un programa de bacheo permanente desde el municipio de Banderilla, abarcando tramos de Jilotepec y Coacoatzintla, además de rutas secundarias como la de Las Saldas-Almolonga y San Miguel Aguaszuelos, con la finalidad de ofrecer vías dignas y seguras al turismo que arribará a la región.

Reyes Aguilar destacó la coordinación que existe entre las autoridades municipales y los floricultores de la congregación de San Pablo Coapan para la realización del Quinto Festival del Cempasúchil.

En ese sentido, puntualizó que su administración se sumó como aliada de los productores locales para brindarles respaldo logístico, de seguridad y obra pública.

«Nosotros venimos a colaborar con ellos, los floricultores son la parte central del evento. Nos coordinamos para no empalmar actividades; San Pablo Coapan recibe a los visitantes durante los fines de semana previos y en Naolinco arrancamos de lleno con el programa cultural a partir del 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre», explicó el munícipe.

Para atender la afluencia de turistas en la cabecera municipal durante «La Cantada», festividad tradicional que se celebra la noche del 1 de noviembre, el ayuntamiento habilitará estacionamientos en la periferia del Pueblo Mágico y pondrá a disposición de los asistentes códigos QR para su localización, manteniendo el primer cuadro de la ciudad exclusivamente para tránsito peatonal.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil del Estado desplegarán operativos de vigilancia e itinerarios de tránsito coordinados desde el municipio de Banderilla para agilizar el flujo vehicular.

En el ámbito cultural, el alcalde detalló que este año la ornamentación municipal apostará por rescatar la esencia tradicional de las ofrendas, el colorido del papel picado y las exposiciones artesanales, alejándose de las competencias por elaboraciones gigantescas. De igual forma, las escuelas participarán con exhibiciones de catrinas en el Salón Hidalgo, mientras que la Casa de la Cultura mantendrá sus puertas abiertas con muestras de altares.

Finalmente, el munícipe señaló que estas actividades forman parte de un cierre de año con intensa actividad turística y ejecución de obra pública en al menos 15 comunidades de la demarcación, destacando también la instalación de una pista de hielo para el mes de diciembre.