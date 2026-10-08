Buscan en Xalapa a Daniel Rodríguez; desapareció tras salir a cita médica durante inundaciones

octubre 8, 2026

Juan David Castilla

La familia de Daniel Rodríguez Hernández, de 23 años de edad, solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, tras reportarse su desaparición el pasado lunes 28 de septiembre cuando salió de su domicilio en la colonia Libertad, en la capital del estado, para dirigirse a una consulta médica.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Lady Lluneli Rodríguez Hernández, el joven salió de su vivienda alrededor de las 13:30 horas con dirección al Hospital de Salud Mental de Xalapa, donde tenía programada una cita para la revisión de su tratamiento médico; sin embargo, no llegó al nosocomio ni retornó a su hogar.

La preocupación de sus allegados se incrementó debido a que la desaparición coincidió con las intensas lluvias, inundaciones y deslaves registrados en diversos sectores de la ciudad ese mismo día. Pese a haber realizado recorridos en hospitales y en su centro de trabajo —donde laboraba como auxiliar de obra cerca del Estadio Colón—, no se han obtenido datos sobre su ubicación.

Familiares precisaron que Daniel se encuentra bajo tratamiento por cuadros de ansiedad y depresión, por lo que requiere atención médica constante.

El día de su desaparición vestía sudadera negra, pants del mismo color, tenis y una mochila negra con el logotipo de Nike en letras blancas.

Como características físicas, mide 1.70 metros de estatura, es de complexión robusta, tez morena clara, cabello negro y ojos café. Cuenta con una cicatriz en la parte frontal del cuello y acné visible en mejillas y cuello.

La denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda ya fueron activadas para coordinar su localización.