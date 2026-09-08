Emitirán alertas en celulares por huracanes, inundaciones y fenómenos naturales

septiembre 7, 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema de alertamiento celular para incorporar, a partir del último trimestre del año, dos nuevas modalidades de notificación: una Alerta Máxima para fenómenos naturales distintos a los sismos, y Avisos de Protección Civil con fines preventivos y de seguimiento.

La nueva Alerta Máxima estará diseñada para fenómenos como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, y contará con un sonido diferente al de la alerta sísmica para que la población pueda distinguir el tipo de amenaza. La alarma por sismo mantendrá su operación y sonido característico sin cambios.

Los Avisos de Protección Civil, por su parte, permitirán a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones.

La CRT ya tiene lista la regulación que permitirá fortalecer el sistema de alertamiento celular en México.

Además de la Alerta Máxima por Sismos, próximamente podrás recibir alertas según la zona donde te encuentres ante huracanes, ciclones, inundaciones y otros fenómenos.

La recepción de las alertas no dependerá de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet, y por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar. Las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente en la pantalla del celular.

La implementación tecnológica se realizará durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan realizado las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.

La CRT indicó que estas medidas buscan proteger a la población ante fenómenos naturales y ampliar la capacidad de respuesta de las autoridades. Las empresas de telefonía deberán cumplir con las adecuaciones necesarias para garantizar la operatividad del sistema, que forma parte de las acciones del gobierno federal para fortalecer la protección civil en el país.