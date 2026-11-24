En el mes de la salud masculina, nuevas tecnologías fortalecen la detección oportuna del cáncer de próstata

En el mes de la salud masculina, nuevas tecnologías fortalecen la detección oportuna del cáncer de próstata

noviembre 23, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del movimiento global Movember, la iniciativa Blue Day del Centro Médico ABC, busca generar conciencia para promover una cultura de prevención y detección oportuna del cáncer de próstata, un padecimiento que registra más de un millón y medio de nuevos casos a nivel mundial, y que en México representa una de las principales causas de mortalidad por tumores en la población masculina.

De acuerdo con el Dr. José Gustavo Sánchez Turati, especialista en urología del Centro Médico ABC, anualmente se diagnostican más de 25 mil nuevos casos en el país y se registran alrededor de 7,500 defunciones[iii]. Sin embargo, el principal desafío clínico radica en que aproximadamente 7 de cada 10 pacientes reciben un diagnóstico en etapas avanzadas.

“Parte de este reto se debe a que, en sus etapas iniciales, el cáncer de próstata suele ser completamente asintomático”, explica el Dr. Carlos Vásquez Lastra, jefe de urología del Centro Médico ABC. El especialista enfatiza la importancia de promover la cultura de la prevención, recordando que las revisiones deben iniciar “a partir de los 40 años si existen antecedentes familiares directos, o desde los 45 años en ausencia de estos”.

Como referencia, la Sociedad Americana de Cáncer recomienda medir los niveles del antígeno prostático específico (PSA) mediante un análisis de sangre a partir de la edad sugerida, complementándolo con el tacto rectal y estudios de imagen de alta precisión según la valoración médica.

En este sentido, la Dra. Irma Soldevilla Gallardo, especialista en medicina nuclear de la Clínica de Teranóstica del Centro Médico ABC, destaca que herramientas de última generación como el PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y la Tomografía Computarizada marcan una evolución radical tanto en el diagnóstico temprano como en la planeación terapéutica.

“Hoy contamos con tecnologías en imagenología que nos permiten detectar el cáncer de próstata con mayor precisión y en etapas iniciales. Esto se traduce en diagnósticos más oportunos y mejores posibilidades de ofrecer tratamientos personalizados para cada paciente”, agregó el Dr. Ricardo García Buen Abad, especialista en Radiología e Imagen y Radiología Vascular e Intervencionista del Centro Médico ABC.

Si bien la edad y la genética son factores determinantes, los especialistas señalan que el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y las dietas ricas en grasas elevan el riesgo, por lo que modificarlos forma parte de una estrategia integral de vigilancia.

Cuando el tumor avanza sin detección previa, pueden manifestarse síntomas como dificultad para iniciar la micción, disminución en la fuerza del flujo urinario, ardor, presencia de sangre en la orina o el semen, dolor en la espalda baja y pérdida de peso involuntaria. Ante estos escenarios, las alternativas terapéuticas actuales como la cirugía robótica, las terapias sistémicas personalizadas y la medicina nuclear avanzada ofrecen un abordaje altamente específico para cada paciente.

Para el Dr. Carlos Vásquez Lastra, “la cirugía robótica ha transformado el manejo quirúrgico de este cáncer; sin embargo, la tecnología no sustituye la experiencia médica ni la atención personalizada. Es una herramienta de alta precisión que apoya al especialista para procurar el mejor pronóstico posible” asegura.

Los especialistas del Centro Médico ABC coinciden en que derribar los estigmas en torno a las revisiones urológicas y combinar la experiencia clínica con tecnologías de punta es la clave para reducir la mortalidad. Al final, recuerdan, detrás de cada estadística hay un padre, un hermano o un amigo cuya vida puede preservarse mediante la prevención.