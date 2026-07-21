En espera de ser reubicadas 600 familias de Álamo Temapache por inundaciones en zonas de alto riesgo

En espera de ser reubicadas 600 familias de Álamo Temapache por inundaciones en zonas de alto riesgo

julio 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ve.- El presidente municipal de Álamo Temapache, José Roberto Arenas Martínez informó que deberán ser reubicadas alrededor de 600 familias que fueron afectadas por la inundación generada por el torrencial lluvioso de octubre de 2025 en el norte de la entidad.

Destacó que estas familias se encuentran todavía en zonas de alto riesgo, por lo que continúa el levantamiento de censos para definir con precisión el número de viviendas que deberán ser reubicadas.

En ese sentido, el Edil reveló que se cuenta con un terreno en el municipio con las condiciones para garantizar la seguridad de los habitantes, se trata de un espacio ubicado fuera de las zonas susceptibles a inundaciones.

En este predio se proyecta la construcción de viviendas del Bienestar, un esquema que contará con la participación del Gobierno Federal mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además del Instituto Veracruzano de la Vivienda.

Rechazó que tengan que ser reubicadas en otro municipio, por lo que se prevé garantizar un asentamiento no vulnerable durante la temporada de lluvias.

“Ya se cuenta con el predio donde se van a construir con el apoyo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de Sedatu y de Invivienda”, afirmó.

El presidente municipal informó que la reconstrucción del puente que resultó severamente dañado durante las lluvias de 2025 continúa en proceso y podría quedar concluida hasta principios de 2027.

Indicó que la estructura sufrió una fractura importante tras el colapso provocado por la creciente del río Pantepec, por lo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya realiza los trabajos correspondientes.

“El puente se fracturó pero ya está la SICT trabajando, fue serio el daño del colapso del puente”, expresó.