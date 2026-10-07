Derrumbe bloquea carretera Xalapa-Totutla; paraliza el paso hacia Tlaltetela

octubre 7, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un derrumbe de piedras de gran tamaño y toneladas de tierra provocó el cierre total de la circulación sobre la carretera Xalapa-Totutla la mañana de este miércoles 7 de octubre, dejando varados a decenas de automovilistas, unidades de transporte público de pasajeros y camiones de carga pesada que transitan diariamente por esta vía de comunicación intermunicipal.

El deslizamiento del ladera se registró en la zona de curvas ubicada metros adelante del puente que cruza el río Los Pescados, en el tramo comprendido entre los límites de los municipios de Jalcomulco y Tlaltetela, con dirección hacia la cabecera de Totutla.

El material rocoso y el sedimento cubrieron por completo el ancho de la carpeta asfáltica, inhabilitando ambos carriles de navegación vial.

De acuerdo con los reportes de los propios usuarios de la ruta, la alerta sobre el bloqueo carretero se dio alrededor de las 06:30 horas, cuando los primeros conductores que circulaban con destino hacia la capital del estado o la zona de las Altas Montañas se topó con las grandes rocas obstruyendo el camino.

Lo anterior provocó largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos de esta importante vía de comunicación ubicada en la región central montañosa de Veracruz.

Las autoridades de Protección Civil y corporaciones de seguridad han solicitado a la población y a los choferes del servicio público extremar precauciones, evitar la zona y tomar vías alternativas como la ruta por Conejos o Huatusco, en tanto se despliega la maquinaria pesada para realizar las maniobras de remoción del material colapsado y reabrir el tránsito vehicular.