noviembre 20, 2026

La participación de 47 contingentes y el acompañamiento de numerosas familias pozarricenses dieron vida a esta tradicional celebración, que reunió a más de 4 mil participantes sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 20 de noviembre de 2026.- Con entusiasmo, colorido y un profundo sentido de identidad nacional, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal, Lic. Adanely Rodríguez Rodríguez, conmemoró el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile cívico-deportivo, una jornada que convocó a numerosas instituciones educativas, asociaciones civiles y a cientos de familias que se dieron cita para disfrutar de esta celebración.

A lo largo del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, los contingentes llenaron de vida las calles con tablas rítmicas, estampas revolucionarias, exhibiciones deportivas y diversas representaciones alusivas a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Las familias pozarricenses acompañaron el recorrido, reconociendo con aplausos y muestras de entusiasmo la participación de estudiantes y organizaciones, en un ambiente de convivencia y orgullo por las tradiciones que dan identidad a nuestra ciudad.

La amplia convocatoria convirtió esta fecha en un punto de encuentro entre generaciones, donde niñas, niños, jóvenes, docentes, integrantes de asociaciones y ciudadanía compartieron una misma celebración, manteniendo viva la memoria histórica y el espíritu de participación que distingue a esta conmemoración.

Para garantizar la seguridad de quienes participaron y asistieron, se implementó un operativo de vigilancia y prevención con la participación de elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. Elementos de Protección Civil mantuvieron presencia durante el recorrido, mientras que personal de Salud Municipal brindó atención y estuvo disponible en todo momento para responder oportunamente ante cualquier eventualidad. Gracias a estas acciones de coordinación y atención, la jornada concluyó con saldo blanco.

En el presídium estuvieron presentes la Presidenta Municipal, Lic. Adanely Rodríguez Rodríguez; la Presidenta del DIF Municipal, Concepción Rodríguez; integrantes del cuerpo edilicio; el secretario del Ayuntamiento, Roberto López Almora, y la Síndica Única, Reyna Juárez Avilés.

Asimismo, asistió el Secretario General de la Sección No. 30, Andrés Francisco Aguilar Ceballos, y en representación del líder sindical Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, acudió José Juan Soni Solís, secretario del Interior y Acuerdos.

Con esta multitudinaria jornada, Poza Rica hizo de las calles un espacio de memoria, convivencia y celebración. A 116 años del inicio de la Revolución Mexicana, la participación de las instituciones y el entusiasmo de las familias pozarricenses dieron muestra de que las tradiciones históricas siguen vivas cuando la comunidad se reúne para compartirlas.