AVANZA PROYECTO DEL BORDO DEL RÍO CAZONES; COMPAÑÍAS YA SE ENCUENTRAN EN POZA RICA

AVANZA PROYECTO DEL BORDO DEL RÍO CAZONES; COMPAÑÍAS YA SE ENCUENTRAN EN POZA RICA

noviembre 20, 2026

Poza Rica, Veracruz a 20 de noviembre de 2026.– El proyecto de construcción y reforzamiento del bordo de protección del río Cazones comienza a avanzar con el inicio de su primera etapa, enfocada en los trabajos preliminares necesarios para el desarrollo de esta importante obra para Poza Rica.

La Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, acompañó a personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en un recorrido por la zona donde se contempla el desarrollo de los trabajos.

Las empresas responsables de la ejecución del proyecto ya se encuentran en la ciudad, realizando las primeras actividades técnicas y de preparación que permitirán establecer las condiciones necesarias para avanzar con la construcción.

Esta etapa representa un paso importante en la materialización de una obra prioritaria para fortalecer la protección de Poza Rica y brindar mayor seguridad a las familias.

La alcaldesa reconoció el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para impulsar este proyecto que responde a una demanda importante de las y los pozarricenses.

Con estas acciones, el proyecto del bordo del río Cazones avanza hacia su construcción, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad y el bienestar de Poza Rica.