noviembre 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de noviembre de 2026.- En Veracruz, el turismo aporta alrededor del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y con más de 300 mil en el segundo trimestre de 2026 es la cuarta entidad con más empleos generados en restaurantes y servicio de alojamiento. Resultados de esta naturaleza destacaron en la comparecencia que el Congreso del Estado recibió de la Secretaría de Turismo (Sectur), correspondiente al segundo año de la actual administración estatal.

Ante la Comisión Permanente de Turismo de la LXVII Legislatura, integrada por las diputadas Nallely Mendoza Camarillo, Imelda Garrido Alvarado y Miriam García Guzmán, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, a partir de las 17:05 horas, el titular de la dependencia, Igor Fidel Rojí López, expuso los resultados de la política pública aplicada en la entidad orientada a la promoción, profesionalización del sector, diversificación e innovación permanente de la oferta estatal.

En comercialización, el secretario expuso la creación de los catálogos de productos con sus respectivas guías de rutas de Veracruz, atractivos por región y municipio, experiencias de turismo comunitario con el aval de la Secretaría de Turismo federal y con la anuencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), locaciones fílmicas y turismo deportivo.

En este año, Veracruz participó en las rutas del aficionado durante el Mundial de Futbol 2026 con la gestión y promoción de 13 eventos deportivos estatales con una afluencia superior a los 120 mil asistentes y una derrama económica cercana a los 110 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con su titular, la Sectur identificó y dio visibilidad a 50 experiencias comunitarias en el estado, 27 de las cuales ya están integradas en la Guía Nacional de Turismo Comunitario. Casi 600 artesanos de diversas regiones participaron en capacitaciones y talleres virtuales, además de la generación de espacios de comercialización en 12 expoventas artesanales para casi 150 creadores de 24 municipios.

Precisó que el World Trade Center (WTC) Veracruz fue sede de 30 congresos, 21 exposiciones, nueve conciertos y 49 eventos empresariales y sociales, atrayendo a más de 270 mil personas y generando una derrama de casi mil 100 mdp.

Por otra parte, este gobierno capacitó de manera gratuita a más de tres mil 600 prestadores de servicio, certificó a los primeros guías especializados en cuatro regiones turísticas y sumó a más de 220 nuevos establecimientos el Registro Nacional de Turismo. El padrón ya registra casi mil 100 prestadores.

Igor Rojí indicó que en los periodos vacacionales de diciembre de 2025, Semana Santa y verano de 2026 la captación fue superior a los 5 mil 300 mdp de derrama directa y cinco millones de visitantes. La ocupación hotelera registró un promedio de 83 por ciento.

A lo anterior sumó los resultados de los festivales emblemáticos organizados en colaboración con la Secretaría de Cultura (Secver), Cumbre Tajín, Yolpaqui, Salsa Fest y Festival del Mar, que registraron más de 900 mil asistentes y una derrama superior a los mil 300 mdp.

El funcionario pormenorizó y enfatizó los alcances de Veracruz en el ámbito exterior. En la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en España, con México como país invitado, Veracruz consolidó más de 340 citas de negocios y registró más de mil 500 asistentes y un alcance mediático directo en 1.6 millones de personas.

También participó en la 45ª Vitrina Turística de ANATO 2026, que se celebró del 25 al 27 de febrero de 2026 en Corferias, Bogotá, Colombia, y registró dos mil 550 visitas al stand y concretando 70 citas de negocios para promocionar Veracruz en el mercado sudamericano.

En Londres, Inglaterra, en el World Travel Market generó 78 citas de negocios y una agenda comercial enfocada en incorporar los destinos del estado a paquetes internacionales, y gestionó con la operadora Native Trail la participación de Veracruz en sus guías en inglés, francés y alemán para más de seis mil agencias de viaje en Europa.

En el país, más de 92 mil empresas veracruzanas participaron en el Tianguis Turístico México 2026 en Acapulco, Guerrero, donde logró la cifra récord de mil 579 citas de negocios.

Respecto al uso de la tecnología como impulso para la actividad turística, el secretario dio a conocer que en entornos digitales Veracruz alcanzó la difusión de más de 230 eventos y casi 30 campañas en redes sociales. Además, fueron instalados 47 consejos consultivos municipales de turismo con autoridades locales y empresarios.

Por cuanto a inversión pública en infraestructura turística, el titular de la Sectur destacó la remodelación del WTC, la construcción de la Escuela Veracruzana de Servicios Turísticos, las mejoras al Aquarium en el puerto de Veracruz, la rehabilitación del estadio Heriberto Jara Corona y del Centro de Convenciones de Coatzacoalcos.

Por último, el secretario señaló que la actual administración estatal respaldó 31 producciones cinematográficas de 35 casas productoras con impacto en 27 municipios, generando 45 mdp de derrama.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas y los diputados Guadalupe Vázquez González (Morena), Citlali Medellín Careaga (PVEM), Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y Héctor Yunes Landa con preguntas acerca de los beneficios que genera el turismo comunitario, la inversión derivada de la ampliación del WTC, resultados de las ferias internacionales de turismo, seguimiento a las citas de negocios y qué hace para concretarlas y se conviertan en inversión; programa de pueblos mágicos, incentivos para municipios con vocación turística y derrama económica que registró el turismo en este 2026.

Acciones para que prestadores de servicios turísticos coadyuven en la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, vinculación de guías que apoyen al turismo en sus visitas por el norte del estado, principales problemas estructurales que pueden limitar la competitiva turística de la entidad, proyectos para 2027, incremento comprobable de visitantes para Veracruz, inversiones y compromisos que permitan el regreso de cruceros y los empleos nuevos formales que pueden atribuirse a las acciones de capacitación de la escuela turística.

Estrategia para evitar que el turismo se concentre en unos cuantos municipios, programas que redujeron o modificaron por el recorte el presupuesto de este año, incorporación de hoteleros en la toma de decisiones, posicionamiento de Veracruz como destino turístico, paquetes turísticos ofertados por empresarios hoteleros, derrama económica estimada por vacaciones de semana santa, ocupación promedio estatal, gastos por campaña y costo por visitante.

En la segunda ronda de preguntas participaron las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y María Elena Córdova Molina (MC) y los diputados Héctor Yunes Landa, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) y Alejandro Porras Marín (Morena), quienes centraron sus cuestionamientos en las afectaciones al sector turístico derivadas de la derrama de hidrocarburos en el Golfo de México y, consecuentemente, niveles de ocupación hotelera, derrama económica, apoyos otorgados a prestadores de servicios turísticos y hoteleros, diferencias entre las cifras oficiales y las reportadas por el sector, así como las estrategias de alertamiento implementadas ante esta contingencia.

También, los recursos destinados a infraestructura mediante el Fideicomiso del 2 por ciento al Hospedaje, obras concluidas y el consenso del sector hotelero respecto a estas acciones, regulación de las plataformas digitales de hospedaje, condiciones para concretar el vuelo directo Miami-Veracruz, proyecciones de ocupación turística para 2027 y alternativas económicas para fortalecer la actividad en los Pueblos Mágicos de la entidad.

En materia de promoción, sobre la derrama generada por la participación del estado en ferias internacionales de turismo, intervención de la Secretaría en las Ferias del Café impulsadas por la Comisión Especial de esta Soberanía, estrategias para atraer visitantes durante todo el año y no solo en temporadas vacacionales y el presupuesto ejercido en promoción turística.

Otros temas abordados fueron la representación de los pueblos originarios en los consejos consultivos municipales para impulsar el turismo comunitario, participación de éstos en la promoción de rutas y recorridos turísticos, manejo y recuperación de residuos sólidos para reciclaje durante eventos masivos, convocatorias para incorporar a colectivos dedicados a la gastronomía local en tianguis turísticos, acciones para ampliar el registro de prestadores de servicios turísticos y los beneficios que generará para Veracruz la realización del evento Ironman 70.3.

Los mensajes de conclusión estuvieron a cargo de los diputados Juan Tress Zilli, Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Héctor Yunes Landa, así como por las diputadas Citlali Medellín Careaga y Ana Rosa Valdés Salazar.

Tras el mensaje final del secretario de Turismo, la comisión legislativa declaró finalizados los trabajos a las 19:15 horas.