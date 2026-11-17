noviembre 16, 2026

Poza Rica, Veracruz.– Ante las lluvias que se registran en la ciudad, el Gobierno Municipal mantiene activo a su equipo operativo, realizando recorridos y trabajos de atención en distintos sectores para prevenir afectaciones y reducir posibles encharcamientos.

Hasta el momento, no se tienen reportes de afectaciones graves o severas derivadas de las lluvias. Sin embargo, las cuadrillas municipales continúan trabajando de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad.

Las labores contemplan acciones de desazolve, limpieza y atención a los sistemas de drenaje, con el objetivo de facilitar el flujo del agua pluvial y evitar acumulaciones en zonas susceptibles.

El personal municipal permanece atento a las condiciones climatológicas y a los reportes ciudadanos, priorizando la atención de los puntos que requieren mayor intervención.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una respuesta oportuna y continuar trabajando por la seguridad y el bienestar de las familias de Poza Rica.