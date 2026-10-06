¡A sus 95 años! William Shatner, el capitán Kirk de ‘Star Trek’, debuta en el metal

octubre 5, 2026

William Shatner cambió por un momento el universo de Star Trek por los riffs del heavy metal a los 95 años. El actor canadiense, famoso por interpretar al capitán James T. Kirk, debutó en vivo en este género musical con su nueva banda, The *uckers, y eligió tres clásicos de Ozzy Osbourne, Metallica y Motörhead para la ocasión.

El inesperado debut ocurrió el sábado 19 de septiembre en el Park West de Chicago, durante un concierto de seis canciones que sirvió como antesala de su presentación en Riot Fest. Sobre el escenario, Shatner interpretó “Crazy Train”, de Ozzy Osbourne; “Enter Sandman”, de Metallica, y “Ace of Spades”, de Motörhead. El repertorio se completó con tres canciones originales de su próximo álbum, What the F Is Heavy Metal?, según informó NME.

El actor ya había adelantado en redes sociales que estaba a punto de entrar en un territorio completamente nuevo para él. “He explorado el espacio. He explorado el tiempo. Ahora… exploro la distorsión”, escribió Shatner antes de la presentación.

La banda que lo acompañó está formada por músicos con experiencia en el heavy metal: Marcus Nand, director musical y guitarrista; Britt Lightning, también en la guitarra; Phil Soussan, en el bajo, y Fred Aching, en la batería. Soussan, además, formó parte anteriormente de la banda de Ozzy Osbourne.

Del club de Chicago al escenario de Riot Fest

La prueba frente a un público reducido fue apenas el comienzo. Un día después, el domingo 20 de septiembre, Shatner y The *uckers se presentaron en Riot Fest, también en Chicago, donde volvieron a interpretar “Crazy Train”, “Ace of Spades” y “Enter Sandman”. Esta vez añadieron “Rage”, una de las canciones originales de su próximo disco.

Durante el festival, Shatner contó cómo nació el proyecto. Según Consequence, Cleopatra Records se acercó a él con la propuesta de realizar un álbum de heavy metal. Su reacción terminó dando nombre al disco: What the F Is Heavy Metal?

El álbum será una colaboración con varios nombres reconocidos del rock y el metal. Entre los invitados figuran Brian May, guitarrista de Queen; Tony Iommi, de Black Sabbath; Rob Halford, vocalista de Judas Priest, y Dave Lombardo, exbaterista de Slayer. El lanzamiento está previsto para el invierno, indicó el actor.

Shatner había confesado ante Billboard que sentía mucha expectativa por las presentaciones en vivo de su proyecto. “No sé qué va a pasar. Estás hablando con un actor justo antes de que se levante el telón diciendo: ‘No tengo idea’”, afirmó.

“Pero estoy muy animado. Estoy lleno de pasión. He llegado a entender qué es el heavy metal”, dijo a Billboard. “Es una energía que atraviesa tu cuerpo y te eleva. El heavy metal es el ritmo de la vida”.

La faceta musical de William Shatner

Aunque su llegada al metal resulta llamativa, Shatner lleva décadas explorando la música. Su carrera discográfica comenzó en 1968 con The Transformed Man, un álbum en el que realizaba recitaciones dramáticas de canciones y textos. Con el paso de los años grabó versiones de “Lucy in the Sky with Diamonds”, de The Beatles; “Mr. Tambourine Man”, de Bob Dylan, y “Rocket Man”, de Elton John.

En 2011 publicó Seeking Major Tom, proyecto que incluyó canciones de artistas como Pink Floyd, David Bowie y Queen.

Su trayectoria, sin embargo, está ligada principalmente a la actuación. Entre 1966 y 1994 interpretó al capitán James T. Kirk en Star Trek, tanto en la serie original como en películas de la franquicia. También protagonizó T. J. Hooker y Boston Legal, producción por la que obtuvo dos premios Emmy.

Ahora, con 95 años, el actor volvió a subirse a un escenario para explorar un género que hasta hace poco era nuevo para él. Y después de Chicago, su aventura con The *uckers podría tener otro capítulo: Shatner afirmó que la banda tiene previsto tocar en “el desierto” durante la próxima primavera, una referencia que su hija identificó como Coachella 2027. El festival, sin embargo, todavía no ha confirmado oficialmente su participación.