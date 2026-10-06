Histórico: la Fórmula 2 llegará por primera vez a México con el Gran Premio de 2027

octubre 5, 2026

El Gran Premio de la Ciudad de México sumará más adrenalina y velocidad a su cartelera. A partir de la temporada 2027, la Fórmula 2 —la antesala directa de la Fórmula 1— correrá por primera vez en la historia sobre el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez como categoría de soporte oficial, lo que permitirá a la afición presenciar a las dos series más prestigiosas del planeta durante un mismo fin de semana.

⇒ La incorporación quedó confirmada al darse a conocer el calendario oficial de 14 fechas para el Campeonato FIA de Fórmula 2 2027, donde el trazado capitalino albergará la penúltima ronda del año, programada del 29 al 31 de octubre de 2027, en sincronía absoluta con las actividades de la F1.

El anuncio formal estuvo encabezado por Bruno Michel, CEO de FIA Formula 2; Federico González Compeán, director general del GP de México; y Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Turismo capitalina. Bajo el lema “Aquí empiezan las leyendas”, los organizadores destacaron el valor de traer al país la categoría de formación de donde surgieron figuras de la talla de Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Charles Leclerc, Lando Norris y el propio Sergio ‘Checo’ Pérez.

“Venir a México es una decisión sumamente lógica. Es una plaza muy importante para nosotros, con una afición apasionada y una historia enorme en el automovilismo”, afirmó Bruno Michel sobre la expansión del serial en el continente americano.

Por su parte, González Compeán subrayó que este movimiento representa una apuesta a largo plazo: “Es un nuevo capítulo en la evolución del México GP (…). Recibir por primera vez a la Fórmula 2 en México significa acercar a nuestra afición a una parte fundamental del proceso de formación de los futuros pilotos de Fórmula 1 y visibilizar que existe un camino”.

La noticia cobra un significado especial para el deporte motor nacional gracias al protagonismo de los pilotos mexicanos Noel León (Campos Racing) y Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), quienes han consolidado podios y triunfos en la antesala de la F1 y aspiran a correr frente a sus compatriotas.

“F2 es la sala de espera de F1 (…). Cada detalle hace la diferencia y en pista las carreras son divertidas. Es un orgullo representar a México en este campeonato; todos quieren ganar y estar en F1”, señaló Villagómez. En la misma sintonía, León celebró la proyección de correr en casa: “Cuando fuimos a Miami y Canadá había demasiado aficionado mexicano y se sintió el apoyo. He corrido aquí en F4 cuando fui campeón y espero tener esa oportunidad de sentir la energía mexicana”.

En el terreno turístico, Alejandra Frausto remarcó el posicionamiento de la capital como epicentro global del entretenimiento y adelantó que la guía de turismo de la ciudad dedicará una edición especial al automovilismo titulada “Corazón grande, corazón veloz”. Con la adición de la Fórmula 2, el Gran Premio 2027 duplicará la intensidad en pista para los fanáticos locales e internacionales en la Magdalena Mixhuca.