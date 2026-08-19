IA no sustituye atención profesional en salud mental

agosto 18, 2026

La inteligencia artificial (IA) puede contribuir como una herramienta complementaria en acciones de orientación y psicoeducación, pero no sustituye la atención que brindan profesionales de la psicología y la psiquiatría ante problemas de salud mental, advirtió la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Su titular, Yerania Emireé Enríquez López, señaló que el creciente uso de estas tecnologías para consultar temas relacionados con el estado de ánimo, ansiedad, depresión u otras situaciones emocionales hace necesario sensibilizar a la población sobre sus alcances y limitaciones.

Enríquez explicó que la disponibilidad las 24 horas del día, la respuesta inmediata y la posibilidad de interactuar mediante un lenguaje que simula una conversación humana son factores que han favorecido que las personas recurran a estas herramientas en busca de orientación o acompañamiento.

Sin embargo, subrayó que los sistemas de IA no realizan una valoración clínica integral ni cuentan con las capacidades profesionales necesarias para desarrollar un proceso psicoterapéutico, identificar todos los factores de riesgo o responder ante los dilemas éticos que pueden presentarse durante la atención de una persona.

Uso informado y complementario

“Su potencial está en funcionar como una herramienta de apoyo complementaria y psicoeducativa. Por ejemplo, puede orientar sobre ejercicios de respiración o proporcionar información general, pero jamás debe considerarse un sustituto de una psicóloga, psicólogo, psiquiatra u otro profesional de la salud mental”, puntualizó la titular de Conasama.

Advirtió que estos sistemas pueden reforzar o validar las ideas de los usuarios sin realizar la valoración, confrontación terapéutica y seguimiento propios de una intervención profesional.

Enríquez enfatizó que la respuesta frente al avance de estas tecnologías no debe centrarse en rechazarlas, sino en promover un uso informado, responsable y ético, que permita aprovechar sus beneficios sin atribuirles capacidades que actualmente no poseen.