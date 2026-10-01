Jaque mate en la playa: Manzanillo albergará el Torneo Nacional de Ajedrez “Pez Vela” 2026

septiembre 30, 2026

El tablero y las piezas tomarán la costa de Manzanillo con la llegada del Segundo Campeonato Nacional de Ajedrez “Pez Vela 2026”. El encuentro se desarrollará del 16 al 18 de octubre en el Salón de Eventos del Hotel Marbella, ubicado en la zona de Playa Azul, y repartirá una bolsa garantizada de 300 mil pesos entre premios en efectivo y en especie.

Tras el precedente de su primera edición, que convocó a cerca de 300 participantes de talla nacional e internacional, la contienda regresa para afianzarse dentro del calendario deportivo de Colima. El certamen congregará a exponentes de diversas edades y niveles competitivos, fortaleciendo una agenda de actividades que busca proyectar al puerto más allá de su tradicional oferta de sol y descanso.

⇒ Durante tres jornadas de competencia, participantes y aficionados de distintos puntos de la República se darán cita para disputar cada ronda, mientras disfrutan de los paisajes de uno de los destinos turísticos más representativos del Pacífico mexicano.

La iniciativa subraya la diversificación de Manzanillo hacia el turismo deportivo, combinando la concentración del juego ciencia con actividades al aire libre como surf, kayak, paddle board, pesca deportiva, senderismo y avistamiento de aves en los entornos naturales del municipio.

Para competidores y acompañantes del Segundo Campeonato Nacional de Ajedrez que busquen recorrer el destino, el puerto de Manzanillo ofrece alternativas costeras con distintas atmósferas en playas emblemáticas como La Audiencia, Miramar, Las Brisas, San Pedrito, Santiago y La Boquita.

La experiencia en la costa se complementa con la cocina local, reconocida por recetas emblemáticas del litoral como el ceviche estilo Colima y el tradicional pescado zarandeado, consolidando un fin de semana donde el deporte mental, la gastronomía y el mar convergen en un mismo escenario.