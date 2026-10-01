SE CAEN LOS ALIADOS DE ADÁN AUGUSTO

octubre 1, 2026

Quienes apoyaron a Adán Augusto López Hernández y se sumaron a su grupo como aliados, quizás hoy estén muy arrepentidos.

Y es que desde un inicio se mandaban señales de que el tabasqueño se iría por la libre y no tendría el menor respeto por la investidura de la primera mujer presidenta de México.

De hecho, pareciera que Adán Augusto entendió mal la repartición del poder en el país y pensó que tendría su coto paralelo al de la presidenta una vez que Morena arrasara en las elecciones de 2024. Que, siendo el mandamás en el Senado —como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena—, no tendría por qué someterse a la Ejecutiva.

La señal máxima de esta grosería se dio en marzo de 2025, cuando, en un evento público y masivo de la presidenta, Adán Augusto y compañía prefirieron tomarse una selfie en lugar de saludar a la mandataria cuando esta pasaba rumbo al presidium.

Desde ahí fue visible el declive, pero quizás todo comenzó antes, en septiembre de 2024, cuando lo que podría haberse convertido en un triunfo del Adán Augusto operador político se convirtió en uno de sus más graves errores.

En ese entonces, el legislador logró, como líder del Senado, que pasara la reforma al Poder Judicial —desarticulando el bastión que allí tenía la oposición— al sumar el voto que faltaba por parte del senador panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez.

Si bien el voto de “Miguel Chiquito” ayudó a destrabar el tema atorado en el Senado, la osadía se convirtió en insolencia cuando Adán Augusto pretendió elevar a Yunes Márquez a niveles del nuevo “golden boy” adquirido por Morena, sin consultar ni tomar en cuenta los agravios del pasado y la manera en que tanto Yunes Márquez como su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, atacaban en Veracruz al partido guinda, a sus militantes, a la actual gobernadora Rocío Nahle y a su principal fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Dicen que la política es el arte de tragar sapos sin hacer gestos, pero Adán abusó de esa regla no escrita y de la propia confianza de la presidenta cuando le llevó al mayorcito de los Yunes para que se tomara la foto con ella. Así, como si se le debiera algo. Así, como si nada.

El desagravio no pasó desapercibido. La presidenta reconoció el logro de la reforma al Poder Judicial, pero se le cobraría al tabasqueño el descaro de querer integrar a los Yunes a Morena.

Luego de que regara el tepache con el insulto público donde le dio la espalda a la presidenta, a Adán Augusto le estalló el escándalo de “La Barredora”, el grupo delincuencial que generaba mucha violencia en Tabasco, cuando fue detenido Hernán Bermúdez Requena, su principal líder criminal, la noche del viernes 12 de septiembre de 2025, en Paraguay.

Como ya es sabido, Bermúdez era el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto cuando éste era gobernador de Tabasco. Su captura fue un golpe tremendo, muy bien calculado y quirúrgicamente trabajado, pues el senador desapareció de los reflectores.

Y es que la captura no fue algo menor: sirvió para darle un “estate quieto” al tabasqueño, tanto por parte de la presidenta como de quien probablemente sea el próximo presidente de México: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Con esta jugada de Sheinbaum-Harfuch, Adán Augusto perdió todo poder como líder parlamentario. Poco después, en febrero de 2026, anunció que dejaba la coordinación de la bancada de Morena y, de paso, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Asumiría como reemplazo el senador Ignacio Mier.

No obstante, recientemente quiso volver a tomar el control del Senado promoviendo a legisladores “amiguis” para la Mesa Directiva —entre ellos, el otro senador veracruzano, Manuel Huerta Ladrón de Guevara—, pero se la volvió a pelar: llegó Higinio Martínez Miranda.

Como respuesta, en estos días se le mandó otro mensaje contundente, por si quiere volver a las andadas: bajaron de la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua a su íntima Andrea Chávez, quien realizó una campaña nacional ostentosa en los últimos meses para publicitar su imagen, supuestamente apoyada financieramente por amigos del tabasqueño.

Pero todo lo anterior también debería ser un mensaje claro para tierras jarochas.

Por lo pronto, quien ya le bajó dos rayitas a su campaña pedorra contra la gobernadora fue su aliado Manuel Huerta; el otro es Yunes Márquez, quien de plano mejor se oculta en la sombrita porque a cada rato los andan exhibiendo a él y a su papá cuando los ven en la calle y les gritan “traidores”.

Otros aliados afectados de Adán Augusto fueron los millonarios “empresarios” petroleros Maclovio Yáñez Villagrán y Maclovio Yáñez Mondragón (hijo y padre), pues el primero ya tuvo que salir de la entidad veracruzana luego de que le fue clausurado el estadio donde jugaba su equipo de futbol profesional, Racing de Veracruz, tras hechos violentos que terminaron con un aficionado muerto en febrero de 2026.

Lo anterior también parece llevar “jiribilla” y la característica traición “convenenciera” que es el sello personal de los Yunes, porque, siendo el estadio un espacio administrado por el Ayuntamiento de Boca del Río —presidido por Maryjose Gamboa, aliada histórica de esa familia—, el gobierno municipal no metió las manos para detener la clausura que afectaba a los cuates de Adán Augusto.

Así, el inmueble otorgado a los “Maclovios” se mantiene inhabilitado, con la alcaldesa Gamboa conviviendo con la gobernadora Nahle en eventos y sin que los Yunes hagan iris.

La desgracia de Adán Augusto también coincide con lo que se ve a nivel nacional: el deslinde que la presidenta Sheinbaum está haciendo de grupos lopezobradoristas radicales, que siguen sin entender que el tlatoani le pasó el bastón de mando a la actual mandataria.

En tierras veracruzanas, el único de los aliados del tabasqueño que podría presumir de ser un lopezobradorista puro es Manuel Huerta, pero eso —como se menciona arriba— ya no es garantía alguna para tener una carrera política fructífera en el futuro. Al menos no dentro de Morena y la Cuarta Transformación.

Si no me cree, vea para dónde irá el otrora poderoso “hermano” de AMLO: directo al olvido y al basurero de la historia; eso sí, hinchado de harta lana y hermosos recuerdos en el Senado.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Llega otra vez la presidenta a Veracruz. Sería la visita número 16 a la entidad y permanecerá todo el fin de semana, los días 3 y 4. Viene a inaugurar el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz, presentará el Programa de Vivienda para el Bienestar y acudirá al 205 aniversario de la creación de la Armada de México.

OTRA NOTA: Necesario para Coatzacoalcos, municipio que siempre es rehén de grupos políticos de la sierra de Tatahuicapan que cierran las llaves de la presa que abastece de agua al puerto… Resulta que este miércoles, en la “mañanera”, se dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé concluir en 2028 el Acueducto de Coatzacoalcos, proyecto que registra un avance de 37 por ciento y busca duplicar el suministro de agua para la ciudad. La obra se mantiene en marcha pese a los recursos legales promovidos.

LA ÚLTIMA PORQUE PINCHIS TRÁMITES DEL SAT EN MADRUGADA: Resulta que la comunidad docente de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (FACICO) de la Universidad Veracruzana (UV), constituida en asamblea permanente y con el respaldo unánime de su plantilla académica, manifestó su enérgico rechazo a las recientes declaraciones de la secretaria general estatal del FESAPAUV, Rosa María Álvarez Santamán, a quien acusaron de recurrir a descalificaciones e insultos frente a legítimas demandas gremiales… Los docentes lamentaron la falta de sensibilidad y apertura al diálogo por parte de la dirigencia frente a la defensa de los derechos de los agremiados, por lo que, mediante un posicionamiento público firmado por la delegada seccional del sindicato en dicha facultad, Dra. Rocío Ojeda Callado, los maestros desmintieron los señalamientos de la dirigente estatal, quien etiquetó a los inconformes como un “grupito” y utilizó calificativos peyorativos… El documento señala que, si bien la asamblea recibió la visita del secretario regional del FESAPAUV en la zona Veracruz-Boca del Río, este funcionario sindical justificó la aplicación de nuevos lineamientos que contravienen y se colocan por encima de lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, específicamente en lo relativo a los permisos económicos… De acuerdo con la representación de FACICO, durante el encuentro, el cual quedó documentado en video, se dio lectura a acuerdos internos donde se reconocen dichas disposiciones. No obstante, los docentes denunciaron que las copias entregadas con posterioridad por el representante regional no coinciden con los textos leídos de viva voz en la sesión, lo que encendió las alertas sobre presuntas inconsistencias y opacidad… Finalmente, el gremio de FACICO exhortó a la titular estatal del sindicato a desempeñar con responsabilidad y en favor de la base trabajadora la dirigencia que ostenta, bajo la consigna de garantizar el respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo.