Aprueba Congreso de Veracruz reforma constitucional de Nacionalidad Única

septiembre 30, 2026

La modificación establece que para ser Presidenta o Presidente, Gobernadora o Gobernador o Jefa o Jefe de la Ciudad de México no deberá tenerse otra nacionalidad y, en caso de poseer, renunciar a ella previo a la solicitud de la candidatura.

Xalapa, Ver., 30 de septiembre de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los Artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

Durante los trabajos de la Quinta Sesión Ordinaria, la Mesa Directiva, integrada por los diputados Luis Vicente Aguilar Castillo y Urbano Bautista Martínez y por la diputada Daniela Flores Barnils, presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, puso a consideración del Pleno la referida Minuta, enviada a esta Soberanía por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, misma que registró 37 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones.

El contenido de la reforma constitucional refiere que para ser Presidente o Presidenta; Gobernador o Gobernadora, o Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no deberá tenerse ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley respectiva. Además de cumplir con los requisitos de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos o hijo o hija de padre o madre mexicanos.

El objetivo de la citada reforma es asegurar que quienes encabecen dichos poderes mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano, privilegiando el interés del pueblo de México y la soberanía nacional.

Esta modificación fue aprobada en el Senado de la República con 86 votos a favor y 42 en contra. El Congreso de Veracruz aprobó esta Minuta siendo las 14:28 horas, sumándose a Legislaturas de las entidades de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán (de acuerdo con información de la página oficial del Senado) que ya validaron la modificación constitucional.

Postura de las fuerzas políticas

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Paul Martínez Marie expresó que respaldar la Minuta, autoría de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es refrendar que la soberanía de México no se comparte ni se condiciona a intereses extranjeros. “La conducción de los destinos de nuestra tierra exige lealtad única y sentido de pertenencia a esta gran nación”.

Tras respaldar la Minuta y anunciar el voto aprobatorio, el legislador señaló, “al pueblo de México les decimos que acudimos con la firme convicción de refrendar nuestro compromiso en la defensa de la soberanía nacional con la máxima de que los cargos de mayor responsabilidad pública del país deben ser ocupados por mexicanos”.

Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez dijo que la soberanía se defiende también con instituciones que inspiren confianza y con requisitos conocidos desde antes de que una persona se presente ante el electorado. Tras ejemplificar una situación complicada en las costas mexicanas, y en las cuales se comprometan bienes públicos o una medida de seguridad que afecte a los intereses del país, externó que quien esté al frente del Gobierno deberá actuar bajo las obligaciones de su cargo, responder a las autoridades y rendir cuentas al pueblo de México.

De la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román subrayó que hay temas por atender que son más urgentes, tales como en materia de salud, atención a contingencias y abasto de medicamentos, que la prohibición a personas con doble nacionalidad de acceder a los cargos. “La doble nacionalidad de algún aspirante a la presidencia no es preocupación de ningún veracruzano”.

El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), criticó que se pongan candados a quienes cuenten con doble nacionalidad y aspiren a un cargo; refirió que aunque la narrativa parece clara en relación con la protección a México, no es defensa de la soberanía, sino un estado de excepción, “las personas con doble nacionalidad parecen un supuesto riesgo, pero ese peligro no existe y no está documentado o demostrado; no hay ni una sola evidencia que estas personas representen una amenaza”.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Ana Rosa Valdés Salazar manifestó que a su consideración la Minuta representa un retroceso en materia de derechos humanos y va en contra de Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado. Añadió que la reforma trasgrede derechos y perjudica a la democracia.

La legisladora Montserrat Ortega Ruiz dijo que la reforma quita el derecho a ser votado a quienes tienen doble nacionalidad; agregó que hay representantes populares migrantes y consideró inaudito que a pesar de ser testigos del trato que se les ha dado a los connacionales en otro país, ahora en México se les vulneren sus derechos.

El diputado Héctor Yunes Landa anunció su voto en contra y habló sobre el contenido de la reforma. Lamentó que tener una segunda nacionalidad signifique tener otra lealtad. “Tener doble nacionalidad no es una decisión deliberada, sino una condición jurídica adquirida por nacimiento”. Indicó que no debe usarse la Constitución para la exclusión política de las personas que deseen participar en comicios.

En el debate en lo general participaron las diputadas Miriam García Guzmán y Montserrat Ortega Ruiz.