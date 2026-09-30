Por lluvias, río Los Pescados sale de su cauce y devasta cultivos: campesinos

septiembre 30, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La crecida del río Los Pescados en el municipio de Jalcomulco sorprendió a campesinos de esta región central de Veracruz, provocando la destrucción total de cultivos.

Los productores indicaron que en un par de minutos, el nivel del afluente se elevó de manera drástica, llevándose a su paso hasta las herramientas de trabajo.

Feliciano Xotla García, integrante de la Junta de Mejoras local, relató los momentos de angustia que se vivieron tras el repentino incremento del caudal, un fenómeno que no se registraba con tal magnitud desde hace aproximadamente 14 o 15 años.

«Esto fue en segundos o en minutos, fue demasiado grandísimo. Tenía como unos 14 o 15 años que no había habido esto. El que sufrió más fue el sector restaurante; el agua se llevó sillas y carpas. Al velador ya no le dio tiempo de rescatar nada, solo de ponerse a salvo», expuso el entrevistado mientras realizaba labores de limpieza.

El impacto de la corriente fue tal que incluso árboles de gran tamaño fueron arrancados de raíz por la fuerza del agua, además de provocar inundaciones y acumulación de lodo en negocios de la ribera del río.

La contingencia climática representó un golpe al sector agrícola de la zona, el cual venía arrastrando las secuelas de una prolongada sequía que se extendió por más de dos meses y medio.

Los campesinos perdiendo sus equipos de bombeo para riego, los cuales mantenían cerca de la orilla confiados en la estabilidad del clima.

«Mucha gente perdió sus bombas de agua por la confianza. También se llevó cultivos de limón, piñales, cacahuatales, maíz, calabaza y Jamaica. Desgraciadamente el tiempo ya viene muy cambiado; primero fueron más de dos meses de sequía y luego nos viene a rematar esto», lamentó Xotla García.

Las autoridades municipales y personal de Protección Civil se encuentran desplegados en los puntos de mayor riesgo para evaluar los daños y coordinar los trabajos de auxilio. En tanto, los pobladores y comités locales continúan con las faenas de retiro de escombros para recuperar la actividad económica de la zona a la brevedad.