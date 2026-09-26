Elige Congreso del Estado a Eric Domínguez titular del Orfis

septiembre 25, 2026

• La Mesa Directiva le toma la protesta de ley para desempeñar el cargo del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2026.- La LXVII Legislatura eligió a Eric Domínguez Vázquez titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), para el periodo 2026–2033. La Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, le tomó la protesta de ley.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, La Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia responsable del proceso iniciado el 14 de agosto con la formulación y aprobación de la Convocatoria respectiva, publicada el 17 del mismo mes.

La Comisión recibió, del 17 al 28 de agosto, 28 solicitudes y, del 31 de agosto al 2 de septiembre, revisó y analizó cada una. Los días 8 y 11 de septiembre realizó las entrevistas de manera pública a los 26 aspirantes que se presentaron.

Tras la deliberación, esta instancia legislativa integró el Dictamen con la Terna de personas candidatas presentadas en orden de prelación: Eric Domínguez Vázquez, Adán Escobedo Morales y María de Jesús Mantilla Solana, por considerar que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, ambas del estado de Veracruz y que no incurren en alguno de los impedimentos descritos en la Carta Magna para desempeñar el cargo de titular del Orfis.

En la sesión, luego de que la Mesa Directiva dio a conocer la terna de personas candidatas se procedió a la emisión del voto que cada diputada y diputado, la cual dio 41 votos a favor del ciudadano Eric Domínguez Vázquez, seis en contra y cero abstenciones.

De esta manera, Eric Domínguez Vázquez fue designado y rindió protesta al cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz ante la representación popular. Esta resolución del Congreso surte sus efectos legales el mismo día de la designación.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio cuenta de todo el proceso seguido que, afirmó, fue “de absoluta transparencia, rigor técnico y apego a la legalidad”. Aseveró que “en esta Legislatura no hay espacios para la improvisación ni para simulaciones que vulneren la certeza jurídica del proceso”. Aseguró que “el órgano fiscalizador del estado quedará en manos de una persona profesional por su formación ética y compromiso con la rendición de cuentas”.

Posteriormente, el legislador Felipe Pineda Barradas aclaró que la Comisión de Vigilancia está integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas, quienes acompañaron el dictamen respectivo. Añadió que respaldar un dictamen no significa sustituir la facultad del Pleno. Dicha Comisión no nombra a la o al titular del Orfis, precisó, propone una terna y corresponde al Congreso tomar la decisión final conforme al procedimiento establecido.

La diputada Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que quien resultare designado debe realizar la revisión sin importar el partido ni la persona que gobierne, que cada observación tenga fundamento, cada aclaración sea escuchada con seriedad y que los informes, que son públicos, puedan leerse y entenderse fuera de las oficinas. Dijo que la población veracruzana merece saber qué se hace con el dinero de cada obra.

A su vez, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García advirtió que quien asuma la titularidad del organismo tendrá que conducir una institución técnica, garantizar autonomía en sus decisiones y entender que detrás de cada auditoría existe algo mucho más importante que un expediente, existe el patrimonio público de Veracruz. Dijo que se requiere un perfil con capacidad, experiencia, conocimiento de la administración pública y visión para conducir esta nueva etapa.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román manifestó el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), en virtud de que “necesitamos un órgano de fiscalización que sea objetivo y que sea cien por ciento técnico y que no responda a los intereses de ningún partido político”.

El legislador Héctor Yunes Landa recordó que el Orfis fue diseñado constitucionalmente como un ente técnico e independiente del Poder Ejecutivo y que su mandato responde exclusivamente al Congreso del Estado. Señaló que cuando el auditor depende políticamente o laboralmente de a quien debe fiscalizar, el examen de las cuentas públicas del Estado se reduce a un simulacro.

Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, con la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen el ejercicio del servicio público, la diputada Miriam García Guzmán se excusó formalmente de participar en la deliberación y votación del dictamen, al considerar que en este caso se actualiza el supuesto normativo de conflicto de interés.