Agua del río Carneros inunda la primaria Jesús Reyes Heroles en Xalapa

septiembre 29, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La escuela primaria Jesús Reyes Heroles, ubicada en la prolongación Mártires 28 de agosto, resultó afectada por la inundación registrada la noche del lunes, luego de que el agua del río Carneros ingresara al plantel y dañara mobiliario, libros de texto y material didáctico.

El director del turno vespertino, Rafael Martín Martínez Bueno, informó que el agua comenzó a subir alrededor de las 19:00 horas, cuando los alumnos ya se habían retirado del plantel.

Explicó que el turno vespertino concluyó entre las 18:30 y 19:00 horas, mientras que el nivel del agua comenzó a incrementarse aproximadamente a las 19:00 o 19:15 horas.

“En la mayoría de los salones hay pérdidas de su material didáctico, que son sus libros, material didáctico de los maestros. Y, bueno, pues, también nuestro mobiliario”, señaló.

El director explicó que los estudiantes suelen dejar sus libros y materiales en los salones para evitar trasladarlos diariamente, por lo que parte de estos artículos resultaron afectados por el agua.

Piden desinfección del plantel

Martínez Bueno señaló que una de las principales necesidades es contar con una pipa y cuadrillas para realizar las labores de limpieza y desinfección, además de solicitar la intervención de la Secretaría de Salud.

“Lo que necesitamos de primera mano es una pipa, unas cuadrillas para que vengan a desinfectar, a la Secretaría de Salud, no sé, y, bueno, hacerle un llamado a nuestra gobernadora para que tome medidas”, expresó.

El director señaló que el agua que ingresó al plantel era del río Carneros y que existe preocupación por la contaminación que dejó en los espacios escolares.

Padres de familia, maestros y vecinos participan en las labores de limpieza; sin embargo, explicó que la cantidad de lodo y residuos hace necesario contar con apoyo adicional.

“Se trata de desinfectar para no tener un problema mayor de salud entre nuestros estudiantes y también nosotros como maestros”, indicó.

La escuela tiene una matrícula aproximada de 400 alumnos entre los turnos matutino y vespertino.

También colapsó un techo

La inundación provocó además el colapso de un techo construido para el turno matutino. El director explicó que la estructura no soportó la corriente de agua.

Martínez Bueno señaló que el plantel ya había registrado inundaciones de gran magnitud años atrás, por lo que se construyó un colector pluvial que durante un periodo funcionó de manera adecuada.

Sin embargo, consideró que la acumulación de basura y desechos ha afectado el funcionamiento del colector.

“Todo lo que se va acumulando de basura, de desechos, ha ido afectando a este colector, se tapa. Y, bueno, pues, aparte de que fue una lluvia muy fuerte, llovió en la montaña, llovió aquí”, explicó.