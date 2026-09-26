Ahued defiende reforma para quitar fuero a alcaldes; “no tiene dedicatoria”

septiembre 26, 2026

El secretario de Gobierno afirmó que la iniciativa busca que ningún funcionario municipal tenga ventajas frente a la ciudadanía

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La reforma constitucional impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García para eliminar el fuero de alcaldes y síndicos de Veracruz “no tiene dedicatoria”, afirmó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien sostuvo que se trata de una medida que ya existe en otros estados del país.

Luego de que el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa de la gobernadora, Ahued explicó que el próximo lunes se entregará a los 212 ayuntamientos el acuerdo para que, en su caso, sea sometido a aprobación de los cabildos, al tratarse de una reforma constitucional.

El funcionario rechazó que la modificación esté dirigida contra algún alcalde en particular. Señaló que la eliminación del fuero busca que las autoridades municipales puedan ser sujetas a procedimientos judiciales cuando existan elementos para ello, sin contar con una protección adicional por ocupar un cargo público.

“Sería muy ruin pensar que lleva dedicatoria. Aquí ningún funcionario, incluyendo un servidor, y los que en su momento tuvieran, pues, pueden estar libres del que nada debe, nada teme”, afirmó.

Ahued sostuvo que la reforma tampoco responde a una cuestión partidista, pues, dijo, existen antecedentes en entidades gobernadas por distintas fuerzas políticas. Como ejemplo mencionó los casos de Puebla y Oaxaca, donde han sido detenidos alcaldes, incluido uno de Morena.

El funcionario agregó que la medida responde también a una demanda ciudadana para evitar que quienes ocupan cargos municipales tengan ventajas frente a la sociedad.

Sobre la relación del gobierno estatal con los presidentes municipales, Ahued aseguró que mantiene contacto con los 212 alcaldes y afirmó que la administración estatal trabaja con ellos “sin distingo de ningún partido”.

“La gobernadora tiene una gran relación con todos los alcaldes de Veracruz”, sostuvo. Añadió que, desde la Secretaría de Gobierno, se mantiene abierta la atención a los ayuntamientos para los asuntos que requieran tratar con la administración estatal.

Con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 78 de la Constitución Política del Estado para quitar el fuero a alcaldes, síndicos e integrantes de los Concejos Municipales

Votaron contra del dictamen los diputados de PAN, MC, PRI y el diputado independiente Héctor Yunes Landa; se abstuvo de votar el petista Ramón Díaz Ávila y no asistieron a la sesión Omar Blanco Martínez y José Ruiz Carmona.