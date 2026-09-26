México impulsa su oferta turística en Tokio: busca captar más viajeros en Tourism Expo Japan 2026

septiembre 25, 2026

Con el objetivo de acelerar la captación de turistas provenientes de Asia, México inauguró su pabellón en Tourism Expo Japan 2026, una de las ferias de viajes más influyentes de la región que se celebra del 24 al 27 de septiembre en la capital nipona. La presencia nacional forma parte de la directriz del gobierno federal para diversificar los mercados emisores y elevar la derrama económica en destinos del país.

⇒ En representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la comitiva está encabezada por la directora general de Promoción y Asuntos Internacionales, Mariana del Carmen Díaz y Maxil.

En un área de exhibición de 171 metros cuadrados, la delegación reúne a representantes de polos turísticos y entidades de relevancia patrimonial:

• Caribe Mexicano: sol, playa y conectividad internacional.

• Los Cabos: turismo de lujo, naturaleza y gastronomía marina.

• Michoacán y Guanajuato: pueblos mágicos, ciudades patrimonio, arquitectura y tradiciones vivas.

• Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX: oferta cultural, museística y de grandes eventos de la capital.

La Tourism Expo Japan 2026 proyecta congregar a más de 180 mil visitantes y cuenta con más de 1,300 stands correspondientes a expositores de 70 naciones y regiones, lo que la sitúa como el escaparate clave para negociar directamente con agencias mayoristas, turoperadores y aerolíneas que conectan a Oriente con América.

Crecimiento sostenido del turismo japonés hacia México

La ofensiva de promoción coincide con un repunte en la llegada a México de visitantes japoneses, un perfil de viajero caracterizado por su alto gasto promedio y su interés en la historia, la arqueología y las manifestaciones culturales:

• Flujo de visitantes: En 2025 ingresaron por vía aérea 64,669 turistas residentes en Japón (+12.5% frente a 2024). Durante los primeros siete meses de 2026 (enero a julio), la cifra ascendió a 39,853 viajeros, lo que implica un avance interanual del 15.2%.

• Derrama económica: En 2025 el gasto ejercido por viajeros nipones sumó 79 millones de dólares (+17.8% respecto a 2024). En el periodo de enero a julio de 2026, la captación de divisas de este segmento alcanzó 51.6 millones de dólares, un incremento del 17.6% comparado con el mismo lapso del año previo.

Díaz y Maxil subrayó que la participación en Tourism Expo Japan 2026 se enfoca en convertir las citas de negocio en acuerdos comerciales efectivos que nutran la cadena de valor local: hotelería, transporte, artesanías y prestadores de servicios en las comunidades receptoras.