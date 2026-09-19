PEF 2027: Sheinbaum propone más de mil 300 mdp para obras hidráulicas en Veracruz

PEF 2027: Sheinbaum propone más de mil 300 mdp para obras hidráulicas en Veracruz

septiembre 19, 2026

El proyecto de presupuesto incluye 800 mdp para reconstruir la zona norte

Isabel Ortega/Xalapa., Ver.- El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso destinar mil 358 millones 47 mil 400 pesos a Veracruz durante 2027 para obras de infraestructura hidráulica, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que fue remitido al Congreso de la Unión.

Los recursos forman parte de la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo federal y todavía deben ser analizados y aprobados por la Cámara de Diputados, por lo que los montos podrían modificarse durante la discusión del presupuesto.

Entre los proyectos planteados destaca un Plan de Reconstrucción para la zona norte de Veracruz, con una asignación propuesta de 800 millones de pesos, para atender las afectaciones provocadas por las lluvias de octubre de 2025.

El proyecto contempla estudios, proyectos ejecutivos, obras, mantenimiento y acciones para proteger a centros de población y áreas productivas de municipios del norte de Veracruz que se vieron afectados por el desbordamiento de los ríos Tecolutla, Cazones, Filobobos, Pantepec y Nautla.

Las obras están relacionadas con las afectaciones provocadas por las lluvias registradas entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, asociadas al disturbio tropical 90-E, que provocaron inundaciones en 14 municipios de Veracruz.

Entre las acciones previstas se encuentran la construcción de muros de contención, rectificación de cauces y trabajos de desazolve, con el objetivo de ampliar la capacidad de los ríos y reducir riesgos.

También se contempla la construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellas una nueva para el municipio de Poza Rica.

Coatzacoalcos tendría 452 mdp para agua potable

Otra propuesta plantea una inversión de 452 millones de pesos para fortalecer el sistema de agua potable de Coatzacoalcos.

El proyecto incluye una nueva fuente de abastecimiento y su línea de conducción, con una obra de captación, cárcamo de bombeo, un acueducto de 7 kilómetros y una planta potabilizadora.

Además, se proponen 100 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación integral del Acueducto Uxpanapa-Presa La Cangrejera.

También prevén recursos para monitoreo meteorológico

El proyecto de presupuesto incluye 6 millones de pesos para la rehabilitación de Centros Hidrometeorológicos Regionales.

Para la sede ubicada en Boca del Río se plantean trabajos de rehabilitación y equipamiento destinados al análisis y pronóstico del tiempo, así como a la mitigación de riesgos.

En total, la propuesta de Conagua contempla mil 358 millones 47 mil 400 pesos para Veracruz en 2027.