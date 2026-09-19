Laguna Verde tendrá 767 mdp en el presupuesto 2027: así se repartirán los recursos

Laguna Verde tendrá 767 mdp en el presupuesto 2027: así se repartirán los recursos

septiembre 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde tendrá una bolsa de 767 millones de pesos en 2027 para almacenamiento de combustible nuclear gastado, modernización de equipos del reactor, sistemas de seguridad, monitoreo radiológico y renovación de infraestructura, de acuerdo con los proyectos incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027.

La mayor parte de los recursos se concentrará en dos proyectos: 405 millones 593 mil 665 pesos para el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 319 millones 562 mil 808 pesos para modernizar las plataformas de recarga y las grúas del edificio del reactor.

Más de 405 mdp para combustible nuclear gastado

El proyecto, que es analizado por el Congreso de la Unión, plantea el mayor presupuesto en Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado en ISFSI, etapa 2, que contempla una inversión de 405 millones 593 mil 665 pesos.

De acuerdo con el documento presupuestario, los trabajos incluyen 17 sistemas de almacenamiento de combustible nuclear gastado, además de actividades relacionadas con su carga, transferencia y almacenamiento en seco.

Otros 319 mdp para el edificio del reactor

El segundo proyecto con mayor asignación contempla 319 millones 562 mil 808 pesos para la modernización y rehabilitación de las plataformas de recarga y las grúas del edificio del reactor.

Los recursos serán utilizados en ingeniería básica y de detalle, suministro e instalación de componentes, pruebas de aceptación, puesta en servicio y capacitación especializada.

También habrá recursos para seguridad y tecnología

El presupuesto contempla además 19 millones 592 mil 59 pesos para equipamiento de tecnologías de información, operación y comunicaciones de la central.

Para equipos de protección y monitoreo radiológico relacionados con los planes de emergencia se plantean 7 millones de pesos, mientras que otros 5 millones 344 mil 775 pesos se destinarán a equipos especializados para monitorear radiación y contaminación.

A estos recursos se suman 5 millones de pesos para un generador eléctrico diésel de emergencia y un motor de bomba del sistema LPCS.

Mil 464 equipos para laboratorios y talleres

Otro de los proyectos considera 18 millones 960 mil 129 pesos para modernizar el equipamiento de laboratorios y talleres de mantenimiento de Laguna Verde.

La propuesta contempla la adquisición y sustitución de mil 464 equipos, además de acciones de conservación de maquinaria, herramientas y equipamiento especializado para distintas áreas de la central.

Los 767 millones de pesos corresponden a los recursos planteados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, por lo que se trata de montos previstos en el proyecto presupuestario.